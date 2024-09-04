AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı kapılarını açtı

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Türkiye Yüzyılı'nda bakanlık olarak Türkiye'nin ihracatındaki artışı sürdürülebilir kılmak, yüksek katma değerli ve yenilikçi ürünlerle dünya pazarlarındaki konumunu güçlendirmek için hedeflere kararlılıkla ilerlediklerini söyledi.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından 71'incisi düzenlenen AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Açılış törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca, TASD Başkanı Berke İçten ve sektör paydaşları katıldı.

Ağar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin her şeye rağmen yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata devam ettiğini aktardı.

İhracatın, Türkiye ekonomisini ivmelendiren, istihdamı ve kalkınmayı destekleyen en önemli güç olduğunun altını çizen Ağar, "Türkiye Yüzyılı'nda bakanlık olarak ülkemizin ihracatındaki artışı sürdürülebilir kılmak, yüksek katma değerli ve yenilikçi ürünlerle dünya pazarlarındaki konumumuzu güçlendirmek için hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. İhracatı artırma, ithalatı azaltma, dış ticaret açığını kapatma çabalarımız sonuç veriyor." diye konuştu.

Ağar, büyüme eğiliminin 16 çeyrektir kesintisiz sürdüğünü, ihracat tarafında olumlu seyrin global olarak devam ettiğini, hizmet ihracatı tarafında da olumlu bir tablonun olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye 2024'ün ikinci çeyreğinde G20 ülkeleri içinde hizmet ihracatını en fazla artıran ülke oldu. İlk 6 ayda gerçekleştirilen hizmet ihracatı 47,2 milyar dolar. Mal ve hizmet ticaretindeki tüm bu olumlu gelişmelerle yıllıklandırılmış cari işlemler açığımız 2024 Haziran itibarıyla 24,8 milyar dolara kadar geriledi. İnşallah temmuz ayı verileri açıklandığında bu rakamın 20 milyar doların altına 19,5 milyar dolar civarına düşeceğini, ağustos ayı rakamları açıklandığında cari işlemler açığımızın 16 milyar dolarlara kadar gerilediğini hep birlikte müşahede edeceğiz."

"2024'te destek tutarını 2 kat artırdık"

Özgür Volkan Ağar, Türkiye'nin kaliteli ve geniş ürün çeşitliliği, esnek ve hızlı üretim kapasitesi, zamanında teslimat kabiliyeti ve stratejik pazarlarla olan yakınlığının rekabet avantajı sağladığını ve ülkeyi küresel pazarda öne çıkardığını dile getirdi.

Ağar, sektörün geçen yılki ihracat rakamlarına ilişkin de bilgi vererek, "2023'te mal ve hizmet ihracatçılarımıza yönelik olarak toplam 11,7 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirdik bakanlık olarak ve bu desteklerin geri dönüşlerinin olumlu yansımalarını da göz önünde bulundurarak 2024'te destek tutarını önemli ölçüde, tam 2 kat oranında artırdık. 2024 Ağustos itibarıyla ihracatçılarımıza, mal ve hizmet ihracatçılarımıza 13,9 milyar lira destek sağlamış durumdayız. İnşallah bu rakam 22 milyar liraya kadar yıl sonuna kadar gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Başta KOBİ'ler olmak üzere tüm ihracatçı firmalara kaynak, süreç, enerji verimliliği, dijitalleşme gibi konularda ihtiyaç duyabilecekleri farkındalık, yol haritası ihtiyaç analiziyle yöntem ve hedeflerin belirlenmesi amacıyla yaptıkları çalışmalar neticesinde yeşil mutabakata uyum projesi desteğini de hayata geçirdiklerini hatırlatan Ağar, "Sorumluluk olarak adlandırdığımız program kapsamında şirketlerimiz tarafından bu anlamda alınacak danışmanlık hizmet giderlerini beş yıl süresince 10 milyon liraya kadar destekleyeceğiz. Sizleri de bu desteğimizden yararlanmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Özgür Volkan Ağar, "Ayakkabı ve saraciye sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuarda 4 gün boyunca 60 bin metrekare alanda kadın, erkek ayakkabı, çocuk ayakkabı, spor ayakkabı, çanta ve saraciye ürün gruplarında ülkemiz ürünleri tanıtılacak ve kurulacak yeni ticari işbirlikleriyle ülkemiz ihracatına önemli katkılar sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ağar, bakanlık olarak fuarın daha da güçlenmesi ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için destekler sunduklarını da sözlerine ekledi.

"Dünyanın önde gelen markalarıyla işbirliği halindeyiz"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise ihracatta her yıl farklı artışların yakalandığını ifade ederek, "Son bir yılda maalesef özellikle girdi maliyetlerle döviz arasındaki makasın çok fazla açılması bizleri rekabet konusunda çok farklı bir noktaya getirdi. Yüzde 40-50 arasında rakiplerimizden pahalıyız. Şimdi önemli olan birlik beraberlik içerisinde aynı yönde hareket etmek." dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de sektörün önemli avantajlarının olduğunu belirterek, şunları paylaştı:

"Çok yüksek nitelikli kaliteli ayakkabı üretim kapasitesine sahibiz. Dünyanın önde gelen markalarıyla işbirliği halindeyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde özellikle e-ticaret ve pazarlama konusunda daha da geliştirici çalışmalar yapılarak daha iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum."

İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı ise fuarların sadece firmaların ürünlerini tanıttığı, yeni ürünleri müşterileriyle buluşturduğu organizasyonlar olmadığını, aynı zamanda sektörün bütün paydaşlarıyla da bir araya getirdiğini anlattı.

TASD Başkanı Berke İçten de 53 ülkeden 5 bini yabancı olmak üzere 15 bine yakın ziyaretçi hedefiyle fuarın kapılarını açtığını belirtti.

İçten, küresel markaların ve küresel zincirlerin, üretimlerinin en az yüzde 30-40'lık bölümlerinin yurt içinden tedarik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu sayede yerli üretimde atıl olan yeniden canlanacağı gibi bu üretimi desteklemek için yeni gelmiş olacak yan sanayi yatırımlarıyla da ayakkabı yan sanayi sektörü ciddi anlamda rekabete açılacak ve bizi de rekabetçi bir pozisyona getirecektir." sözlerini sarf etti.

Açılış konuşmalarının ardından hediye takdimi ve stant ziyareti yapıldı. Ayakkabı sektörünü bir araya getiren fuar, 7 Eylül'de sona erecek.