Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 61,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Naturel ham zeytinyağı 49,15 49,15 Kuru incir 61,25 61,25 Siyah salamura zeytin 13,50 13,50

Haberler ›› Ekonomi ›› Aydın Ticaret Borsası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.