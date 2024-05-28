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Aydın'dan Tunus'a 1 Milyon 485 Bin Yavru Çipura Gönderildi

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Aydın'ın Didim ilçesinde üretilen 1 milyon 485 bin adet yavru çipura balığı, Tunus'a ihracat için yola çıktı. Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan balık ihracatı devam ediyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde ön sağlık sertifikaları düzenlenen 9 tırda toplam 1 milyon 485 adet çipura yavrusu Tunus'a gönderilmek için yola çıktı.

Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan ihracatta gıda maddelerine yönelik gerçekleştirilen kontroller devam ederken, Aydın'da özellikle son yıllarda ihracat ürünü olarak taze ve dondurulmuş balık ile yavru balık ihracatı öne çıkıyor. Bu çerçevede Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde ön sağlık sertifikaları düzenlenen balıklar ihracat için hazırlanıyor. Didim ilçesinde de üretilen yavru çipura balıkları ihracat için hazır hale getirildi. Özel bir tesiste üretilen 1 milyon 485 bin adet yavru çipura balığı için Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından ön sağlık işlemleri gerçekleştirildi. İhracata hazır hale getirilen 9 tır yavru balık, Tunus'a gönderilmek için yola çıktı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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