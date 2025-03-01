ATSO Başkanı Hacısüleyman: "Rusya-Ukrayna ateşkesinin turizme etkisi büyük olacak"

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Rusya- Ukrayna savaşında ateşkesin kısa süre içinde sağlanabileceğini belirterek, "Ateşkesin ardından iki ülkeden Antalya'ya gelecek turist sayısında ciddi bir artış bekliyoruz" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)'nın Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Öztürk'ün başkanlığında ATSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Başkan Hacısüleyman, Almanya seçimlerinin Türkiye'ye olası etkileri, Rusya- Ukrayna savaşındaki ateşkes sürecinin turizme katkısı, gümrük ve vergi artışları, kadın ve genç işsizlik oranları ile sektörün talepleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Hacısüleyman, ATSO'nun sanayi ve turizm alanında yürüttüğü "Kadın Eli" projelerinin ardından hayata geçirdiği "Tarımda Kadın Eli Projesi" kapsamında 120 kadının sertifika aldığını belirtti. Kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve finansal erişimlerini kolaylaştırmak için çalışmaların süreceğini vurgulayan Hacısüleyman, sektörün beklenti ve önerilerini meclis üyeleriyle paylaştı.

"Ateşkesin ardından ziyaretçi artışı bekliyoruz"

Rusya- Ukrayna savaşının sona ermesinin, özellikle Antalya'nın turizm sektörü açısından yeni fırsatlar oluşturacağını belirten Hacısüleyman, "Ateşkesin ardından her iki ülkeden de ciddi oranda ziyaretçi artışı bekliyoruz. 2024 yılı turizm açısından büyük bir yıl olabilir, ancak dikkatli de olmalıyız. Savaş sonrası Ukrayna'nın yeniden inşa sürecine girmesiyle, birçok inşaat firması için yeni iş fırsatları doğacaktır" dedi.

"Almanya'daki siyasi değişim yakından takip edilmeli"

Konuşmasında Almanya'da gerçekleşen seçimlere de değinen Hacısüleyman, yeni yönetimin göç politikalarının Türkiye açısından önemli etkileri olabileceğini vurguladı. "Seçimlerde göçmenlere mesafeli duran bir siyasi partinin ciddi oy oranına ulaştığını görüyoruz. Almanya'da yaşayan Türk kökenli vatandaşlarımız açısından bu durum yakından takip edilmelidir. Avrupa'daki göçmen politikalarındaki değişimler, ekonomik ve sosyal açıdan çeşitli sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı.

"Kadın istihdamına yönelik projeler devam edecek"

ATSO'nun kadın istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği projelerden de bahseden Hacısüleyman, "Sanayi ve turizm sektörlerindeki 'Kadın Eli' projelerimizin ardından başlattığımız 'Tarımda Kadın Eli Projesi' kapsamında 120 kadın çiftçimize sertifikalarını teslim ettik. Kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve finansal erişimlerini kolaylaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Meslek liseleri ile iş dünyası arasındaki iş birliği artırılmalı"

Genç işsizlik oranlarına da değinen Hacısüleyman, Türkiye'de iş gücüne katılım oranının yüzde 35,7 seviyesinde olduğunu, genç nüfus arasındaki işsizlik oranının ise yüzde 16,22 olarak belirlendiğini ifade etti. "Bazı sektörlerde iş imkanları mevcutken, iş arayanların bu fırsatları değerlendirmemesi gibi sorunlar yaşanıyor. Meslek liseleri ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda başlattığımız ATSO Mesleki Eğitim Koçluk/Mentorluk Projemiz ile öğrencilerin sanayi ve ticaret alanındaki gelişmeleri yakından takip etmelerini sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Özbekistan ile ticaret hacmi genişliyor"

ATSO heyetinin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Özbekistan ziyaretine ilişkin bilgiler de paylaşan Hacısüleyman, "Özbekistan'da 63 firma ile temas kurarak 750'nin üzerinde B2B iş görüşmesi gerçekleştirdik. Türk firmaları inşaat, turizm ve tekstil sektörlerinde önemli bir paya sahip ve yeni iş fırsatları doğuyor. Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası ile yaptığımız görüşmelerde karşılıklı iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Tekstil alanında Türkiye'nin büyük firmalarının yatırım yapması sektöre büyük bir ivme kazandıracaktır" dedi.

"Araç kiralama sektörü turizme katkı sağlıyor"

Türkiye'de ilk kez araç kiralama danışmanı mesleki yeterlilik belgesi veren kurum olduklarını belirten ATSO Başkanı, araç kiralama sektörünün yalnızca otomobil kiralama olarak düşünülmemesi gerektiğini vurguladı. "Turist, kiraladığı araçla şehrin farklı bölgelerini ziyaret ederek ekonomiye doğrudan katkı sağlıyor. Bu, Antalya için en makbul turist profillerinden biri. Araç kiralama sektörünün turizm ve şehir ekonomisine sağladığı katkıları artırmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

"ATSO'dan komitelere 75 bin TL'lik destek"

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, komitelerin etkinlik ve organizasyonlarını daha rahat gerçekleştirebilmeleri adına yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini duyurdu.

Başkan Hacısüleyman,"Komitelerimizden yönetim kuruluna çeşitli talepler geliyor. Organizasyon yapmak ya da bir konuşmacı davet etmek istediklerinde, konaklama, yol masrafı ve ücret gibi maliyetlerle karşı karşıya kalıyorlar. Bu konuda yönetim kurulu olarak bir karar aldık ve bu yıl için her komitemize, konuk çağırdıklarında masraflarını karşılamak üzere 75 bin TL'lik bir katkı payı ayırmaya karar verdik. Bütçemizde bu imkanı gördük ve bunu komitelerimizin kullanımına açmak istedik" dedi. Meclis toplantısının sonunda sektör temsilcilerinin talepleri ve çözüm önerileri değerlendirildi. - ANTALYA