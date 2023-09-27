ATO'da gayrimenkul sektöründe yaşanan uyuşmazlıklarda arabuluculuk ve tahkim süreçleri ele alındı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kira, kat mülkiyeti, komşu hakkından kaynaklı uyuşmazlıklarda arabuluculuğun 1 Eylül'den bu yana dava şartı olarak uygulanmaya başlandığını hatırlatarak, "Enflasyondaki yükselişle birlikte kira artışları ev sahibi ile kiracı...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kira, kat mülkiyeti, komşu hakkından kaynaklı uyuşmazlıklarda arabuluculuğun 1 Eylül'den bu yana dava şartı olarak uygulanmaya başlandığını hatırlatarak, "Enflasyondaki yükselişle birlikte kira artışları ev sahibi ile kiracı arasında sorun oluştururken, bizler de medya aracılığıyla bu tatsız hadiselere tanık oluyoruz. Arabuluculuk müessesesinin gayrimenkul hukukunu kapsayacak şekilde genişletilmiş olması, ev sahibi-kiracı sorunlarının kırmadan dökmeden çözümü açısından çok faydalı" dedi.

ATO'nun 62 No'lu Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi'nin gayrimenkul sektöründe yaşanan uyuşmazlıklarda arabuluculuk ve tahkim süreçleri hakkında sektörü bilgilendirmek amacıyla düzenlediği "Çözüm Zirvesi" başlıklı toplantı, ATO Meclis Salonu'nda yapıldı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, toplantının açılışında yaptığı konuşmada arabuluculuk sisteminin 2013 yılından bu yana Türkiye'de uygulandığını belirterek, "2022 yılında 1 milyon 100 bin uyuşmazlıkta arabuluculuğa başvuruldu. Bu sistem başladığından bu yana da 4,5 milyondan fazla başvuru oldu. Başarı oranlarının yüzde 70'ler civarında olduğu arabuluculuk, uyuşmazlıklar için ideal bir çözüm yolu oldu" dedi.

Kira, kat mülkiyeti, komşu hakkından kaynaklı uyuşmazlıklarda arabuluculuğun 1 Eylül'den bu yana dava şartı olarak uygulanmaya başlandığını hatırlatan Baran, "Enflasyondaki yükselişle birlikte kira artışları ev sahibi ile kiracı arasında sorun oluştururken, bizler de medya aracılığıyla bu tatsız hadiselere tanık oluyoruz. Arabuluculuk müessesesinin gayrimenkul hukukunu kapsayacak şekilde genişletilmiş olması, sorunların kırmadan dökmeden çözümü açısından çok faydalı" diye konuştu.

"Üyelerimizin davalarda bilirkişi olarak görev alması söz konusu"

Arabuluculuk sisteminde emlak danışmanlarının bilirkişi olarak görev almasının söz konusu olduğunu kaydeden Baran, toplantıda detaylı bilgi verileceğini bildirdi. Ankara Ticaret Odası'nın Arabuluculuk ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi kurduğunu da belirten Baran, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde kurulan TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ile işbirliği protokolü imzalanarak, aynı merkezde hizmet vermesine imkan sağladık. Üyelerimiz merkezimize başvurarak arabuluculuk hizmeti alabilecek" dedi.

Baran, arabuluculuğun düşük maliyetli, karşılıklı menfaatlerin korunduğu, kaybedeni olmayan dostane bir çözüm yolu olduğunu istatistiklerin ortaya koyduğuna dikkat çekerek, "Temennimiz yapılan hiçbir iş ya da eylem nedeniyle uyuşmazlık sürecine düşülmemesidir" diye konuştu.

"Emlak danışmanları tartışmanın ortasında kaldı"

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da, ev sahibi ve kiracı uyuşmazlıklarında arabuluculuğun 1 Eylül itibarıyla zorunlu hale geldiğini belirterek, "Hammadde ve enerji fiyatlarındaki artış tüm dünya ile birlikte bizde de enflasyonu gündeme getirdi. İnşaat maliyetlerindeki artış konut arzında düşüşe sebebiyet verdi. Bunların üzerine 6 Şubat'ta deprem felaketini yaşadık, milyonlarca vatandaşımız başka kentlere göç etti" diye konuştu.

Yaşanan bu sürecin zaten yaşanan konut sorununu kriz haline getirdiğini belirten Yılmaz, bu süreçte kiracıların da ev sahiplerinin de bedel ödediğini söyledi. Yılmaz, "En büyük bedeli de hiçbir sorumluluğu olmadığı halde bu iki tartışmanın tam ortasında kalan meslek mensubu arkadaşlarımız ödedi" diye konuştu.

Arabuluculuk sisteminin faydalarına değinen Yılmaz, "Gerek mahkemelerin iş yükünün azalması, gerekse uyuşmazlıkların kısa sürede sonuca ulaşması açısından arabuluculuk önemli bir adım oldu" dedi.

"Gelinen nokta devrim niteliğinde"

ATO 62 No'lu Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Kenan Bayram, emlak danışmanlarının Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca faaliyetlerini yürüttüğünü hatırlatarak, yönetmeliklerin geliştirilip etkin ve kuralların daha belirleyici hale getirilebileceğini söyledi. Sektör temsilcilerine sorunlarını tespit edip ilgili mercilere bildirme ve eğitim programları düzenleme gibi görevler düştüğünü kaydeden Bayram, "Sorunları tespit edip ivedi çözümleme, bilgilendirme ve eğitim programlarıyla sektörün kaliteli ve marka değerlerinin oluşması için yol açmalıyız. Gayrimenkul hukukunda emlak danışmanlarının bilgilerine, tecrübelerine ve raporlamalarına ihtiyaç duyuluyor. Bugün gelinen nokta sektör adına devrim niteliğindedir" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Birinci Hukuk Müşaviri Dr. İbrahim Nihat Bayar, Hukuk Müşaviri Avukat Pelin Gökçe Uğurlu, TOBB Uyum Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel ve Avukat Kaya Yelek tarafından tahkim ve arabuluculuk konularıyla ilgili bilgi vermek üzere sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantıya ATO Yönetim Kurulu Üyesi Halil İlik ile Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Ali Efe Bezci, Emlak ve Gayrimenkul Geliştirme Özel İhtisas Komisyonu Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız, Komite Üyeleri Akın Acar, Deniz Sayın, Mustafa Ünal, Özgür Tekin, Mehmet Turalı ile Ankara'da faaliyet gösteren sektör temsilcileri katıldı. - ANKARA