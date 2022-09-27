Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Küresel piyasalarda, yüksek faiz ortamı ve güçlenen doların ekonomilere yansımalarına ilişkin endişeler sürerken, dün İngiliz tahvil ve döviz piyasasında yaşanan çalkantının ardından bugün denge arayışının öne çıktığı görülüyor.

Asya genelinde resesyon kaygıları da gündemin odağındaki yerini koruyor. OECD dün küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini gelecek yıl için yüzde 2,8'den yüzde 2,2'ye düşürdü. Kuruluş, Çin ekonomisi için de büyüme tahminlerini 2022 ve 2023 yılları için 1,2'şer puan düşürerek sırasıyla yüzde 3,2 ve yüzde 4,7 olarak belirledi.

OECD'nin ardından bugün de Dünya Bankası, Çin'in ekonomik büyümesine ilişkin tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Artan riskler karşısında Çin Merkez Bankası piyasaların nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kısa vadeli likidite desteğine devam etti. Japonya Merkez Bankası (BoJ) ise daha önce planlanmamış bir tahvil alım programı açıkladı.

Dolar karşısında 24 yılın en düşük seviyelerinde hareket etmeye devam eden Japon yenine ilişkin yetkililerin sözle müdahaleleri de devam etti. BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, kurdaki müdahalelerin para politikalarıyla uyumlu olduğunu söyledi.

Makroekonomik veri tarafında ise Çin'de sanayi karları ocak-ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 2,1 düşüş kaydetti.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 artarak 3.094 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükselerek 2.224 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla 26.572 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 144,3'ten işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 57.375 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 primle 17.870 puanda seyrediyor.