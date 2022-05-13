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Asya borsaları yükseldi

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Çin yönetimi, Omicron varyantı kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşlarının yurt dışına çıkışına sınırlama getireceğini bildirdi. Halihazırda Şanghay ve Pekin'de karantina uygulanan ülkede tedbirlerin sıkılaştırılmaya devam ettirilmesi, yatırımcı risk iştahını azaltan temel faktör olmaya devam etti.

Öte yandan küresel çapta enflasyonist baskıların süreceğine işaret eden veriler, para politikalarının seyri ve hızına dair belirsizliklerin de gündemde kalmasına neden oluyor.

Tüm bu gelişmelerle hafta başından bu yana oynaklığın arttığı ve sert düşüşlerin yaşandığı Asya borsalarında, bugün toparlanma isteğinin öne çıktığı görülüyor. Endekslerdeki yükselişte, Çin Merkez Bankası'nın ekonomiyi desteklemek amacıyla faiz indirimine devam edeceği beklentilerinin güçlenmesi de etkili oldu.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 artarak 3.084 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1 yükselerek 2.604 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,6 primle 26.428 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 128,7'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 artışla 53.638 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,5 değer kazancıyla 19.869 puanda seyrediyor.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti, Omicron, Şanghay, Asya, Ekonomi, Haberler

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