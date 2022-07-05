Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyretti.

Küresel pay piyasalarında resesyon endişelerinin daha güçlü dile getirilmesi ile risk iştahının baskılandığı görülürken, Asya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtlamaların gevşetilmesi ve ABD ile Çin arasında tarifelerin kaldırılabileceği haberleri pay piyasalarını destekledi.

Öte yandan, bugün açıklanan veriler de Çin ekonomisinin Kovid-19 salgınının etkilerinden kurtulmaya başladığı sinyalini verdi. Ülkede, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 54,5 ile Temmuz 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı ve beklentilerin üzerinde geldi.

Japonya'da hizmet sektörü PMI ise 53'e inse de güçlü kalmaya devam etti.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,04'lük sınırlı düşüşle 3.404 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 yükselerek 2.342 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,03 artışla günü 26.423 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 üzerinde 136,1'de dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 53.738 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 primle 21.859 puanda seyrediyor.