ASO Başkanı Ardıç: 'Sektörün yenilenmiş bir vizyonla atılım yapmasına ihtiyacımız var'

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç Türkiye'nin kendi elektrikli otomobilini üretebilir hale geldiğine dikkat çekerek, "Yenilenebilir enerji üretim santrallerini yaygınlaştırıyoruz ve şebekelere entegre ediyoruz. Enerji depolamanın ve taşınabilir enerji sistemlerinin her zamankinden önemli konuma geldiği günümüz koşullarında, sektörün yenilenmiş bir vizyonla atılım yapmasına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

ASO "Net Sıfır: 2050 Hedefleri Doğrultusunda Elektromekanik Sanayinin Geleceği" toplantısı ve paneli ASO ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Ankara Sanayi Odası üyeleri ve çeşitli firmalardan konuklar da katılım sağladı. ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, toplantının açılış konuşmasında, elektromekanik sektörünün enerji ve elektrik altyapısına yönelik ekipmanların imalatını yapan ve birçok imalat alanına ürün sağlayan temel bir sanayi dalı olduğunu dile getirdi. Ardıç, enerji alanındaki fonksiyonu ve diğer sektörlerle olan bağlantıları dolayısıyla Türk elektromekanik sanayisinin ileriye taşınması, Türkiye'nin üretim geneline yayılan bir verimlilik artışı anlamına geldiğinin önemine de dikkat çekti. Sektörün ürün bazında katma değer üretimi imalat sanayisi ortalamasının üzerinde bulunduğunu belirten Ardıç, "2023 yılı Ocak ayı verileriyle ihracatın kilogram değeri ülkemizde ortalama 1,5 dolar civarındayken, bu değer elektromekanik sanayisinin çeşitli alt sektörlerinde en düşük 4 dolar ile 19 dolar arasında yer alıyor. Sektörün Ankara'daki üretim ve ihracat hacmi de artış eğiliminde. Ankara'da sektöre ait ihracatın kilogram değeri 8 doların üzerinde olup, bu rakamın ülkemizin ve ilimizin imalat sanayii ortalama değerinin üstünde olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Kendi elektrikli otomobilimizi üretir hale geldik"

Üretimin ve ulaştırmanın her alanında enerjiye gereksinim duyulduğunun bir gerçek olduğunu belirten ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, elektrik enerjisini gündelik hayatın her alanına uygulandığını dile getirdi. Türkiye'nin kendi elektrikli otomobilini üretebilir hale geldiğini dile getiren Ardıç, "Yenilenebilir enerji üretim santrallerini yaygınlaştırıyoruz ve şebekelere entegre ediyoruz. Enerji depolamanın ve taşınabilir enerji sistemlerinin her zamankinden önemli konuma geldiği günümüz koşullarında, sektörün yenilenmiş bir vizyonla atılım yapmasına ihtiyacımız var" diye konuştu.

Türkiye'nin elektromekanik sanayisinin özellikle enerji politikaları çerçevesinde çok önemli bir rolü daha bulunduğuna da değinen Ardıç, "Malum, ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor. Ayrıca, küresel iklim değişikliği, deprem dışındaki doğal afetlerin sıklığını ve şiddetini artırıyor. Bu realite, enerji üretim ve elektrik altyapısının doğal afetlere karşı dirençli şekilde tesis edilmesini zorunlu kılıyor" dedi.

"ASO olarak hep sizlerin, üreticilerin yanında olmaya devam edeceğiz"

Yoğun bir değişim ve dönüşüm gündemiyle sektördeki iş hacminin geometrik hızla büyüdüğünü dile getiren Ardıç, "Dönüşüm süreçleri kimi zaman sancılıdır. Fakat içerisinde fırsatları da barındırır. Sektörün ilerleyebilmesi için devletimizin ve iş dünyasının koordinasyonu çok önemli. Çoğunluğu KOBİ'lerden oluşan şirketlerimizin modern dönüşümden yükselen fırsatları yakalayabilmesi, ancak devletimizin destekleri ile mümkün olacaktır. Başarı hikayelerinize katkıda bulunmak için biz de ASO olarak hep sizlerin, üreticilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Başarılarınızı taçlandırmak ve çoğaltmak için ihtiyaç duyduğunuz her türlü desteği dile getirmenize vesile olmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ise açılış konuşmasında, Türkiye'nin gelişen ekonomisi, artan nüfusu ve yükselen hayat standartlarıyla her geçen gün daha fazla enerjiye ihtiyaç duyduğunu belirterek, Türkiye'de son 20 yılda enerji talebinin yıllık ortalama yüzde 4-5 civarında artış gösterdiğini dile getirdi. Tancan, "Ekonomimizin sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi, büyümesi ve dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması için, gerekli olan temel unsurlardan biri kesintisiz kaliteli ve katlanılabilir maliyetli enerjidir. Artan enerji ihtiyacının karşılanabilmesi noktasında yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızdan maksimum faydanın elde edilmesi, öngörülebilir yapısının sağlanması ve enerjimizin milli ve yerli teknolojilerle üretilmesi adına çalışmalarımız devam ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Tancan, net sıfır hedefine ulaşılması ve arz güvenliğinin temini açısından sadece yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanmanın yeterli olmadığını, burada kullanılan teknoloji ve aksamların da yerli olmasının önemli olduğuna işaret etti.

Toplantının ardından deprem gerçeği ve sürdürülebilir geleceğe yönelik elektrik yatırımları paneli gerçekleştirildi. Panelistlerin konuşmalarının ardından soru cevap bölümü ve değerlendirmeyle toplantı sona erdi. - ANKARA