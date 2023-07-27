Asgari Ücretlinin Ulaşım Gideri Arttı, Cebinden Çaldılar

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, asgari ücretle zam gelmeden önce bir ayda 850 kez dolmuşa binilebilirken bugün bu sayının 670'e düştüğünü belirterek, "Aradaki 180 rakamlık farkı asgari ücretlinin cebinden çaldılar. Ulaşım gideri, özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımız için zaruri bir gider kalemi. Yanlış ekonomi politikalarının ve beceriksizliğin faturasını bir kez daha dar gelirliye kesiyorlar, vatandaşımız yüksek enflasyon altında her geçen gün daha da ezilirken hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar" dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, asgari ücretle zam gelmeden önce bir ayda 850 kez dolmuşa binilebilirken bugün bu sayının 670'e düştüğünü belirterek, "Aradaki 180 rakamlık farkı asgari ücretlinin cebinden çaldılar. Ulaşım gideri, özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımız için zaruri bir gider kalemi. Yanlış ekonomi politikalarının ve beceriksizliğin faturasını bir kez daha dar gelirliye kesiyorlar, vatandaşımız yüksek enflasyon altında her geçen gün daha da ezilirken hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar" dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, Ankara'da dolmuş fiyatının 10 TL'den 17 TL'ye çıkması ile ilgili bugün yazılı açıklama yaptı. Demir'in açıklaması şöyle:

"Temmuz ayı itibariyle asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldı ancak, KDV oranına yüzde 2, ÖTV oranına yüzde 224, akaryakıt litre fiyatına ise 28 Mayıs seçimlerinden bugüne kadar geçen sürede yüzde 75 oranında zam geldi. Dolar kuru da seçimlerden sonra yüzde 35 artış gösterdi. Yapılan zam, asgari ücretlinin cebine girmeden fazlasıyla geri alındı.

"BU BASİRETSİZ POLİTİKALAR KARŞISINDA VATANDAŞ ÇARESİZ, ESNAF ÇARESİZ"

Günaşırı gelen zamlar vatandaşın kabusu oldu. Asgari ücrete yapılan 'göz boyama zammı' daha cebe girmeden fazlasıyla buharlaştı. Yapılan zamlardan dolmuş esnafı da oldukça rahatsız, çünkü her gelen zam bakım-onarım (yedek parça alımı, değişimi gibi) maliyetlerinin de artışına neden oluyor. Gelen zamlardan dolayı yolcu sayıları düşüyor, esnaf boş seferler yapmak zorunda kalıyor. Bu gece yarısı itibariyle de motorine 1,5 TL zam yapılacağı ifade ediliyor, bu basiretsiz politikalar karşısında vatandaş çaresiz, esnaf çaresiz."

"BASİT BİR HESAPLA, BİR AYLIK MAAŞI 850 KEZ DOLMUŞA BİNME SAYISINA KARŞILIK GELEN VATANDAŞIN ŞİMDİKİ MAAŞI 670 KEZ BİNME SAYISINA DENK GELİYOR. ARADAKİ 180 RAKAMLIK FARKI ASGARİ ÜCRETLİNİN CEBİNDEN ÇALDILAR"

Asgari ücret zammı öncesi, net asgari ücret miktarı 8 bin 506 TL idi. Bu dönemce dolmuş indi-bindi ücreti ise 10 TL idi. Basit bir hesapla, bir aylık maaşı 850 kez dolmuşa binme sayısına karşılık gelen vatandaşın şimdiki maaşı (11 bin 402 TL) 670 kez binme sayısına denk geliyor. Aradaki 180 rakamlık farkı asgari ücretlinin cebinden çaldılar.

Ulaşım gideri, özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımız için zaruri bir gider kalemi. Yanlış ekonomi politikalarının ve beceriksizliğin faturasını bir kez daha dar gelirliye kesiyorlar, vatandaşımız yüksek enflasyon altında her geçen gün daha da ezilirken hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Seçimden önce anlattıkları ekonomi masallarının geldiği yer işte burası oldu, vatandaş dolmuşa binemez hale geldi. Türkiye yönetilememekte, savrulmaktadır."