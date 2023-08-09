Arçelik Pazarlama'ya 365,4 Milyon TL Rekabet Cezası

Rekabet Kurulu, Arçelik Pazarlama'ya rekabete aykırı uygulamalar yaptığı gerekçesiyle 365,4 milyon lira idari para cezası verdi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Arçelik Pazarlama AŞ'nin yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi. Rekabet Kurulu'nun soruşturma sonucunda, Arçelik Pazarlama'ya 365 milyon 379 bin 161 lira para cezası kesilmesine karar verdiğinin belirtildiği açıklama şöyle:

"Rekabet Kurulu'nun 09.09.2021 tarihli ve 21-42/617-M sayılı Kurul kararı uyarınca yürütülen soruşturma ile ilgili olarak düzenlenen Rapor'a ve Ek Görüş'e, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre,

Arçelik Pazarlama AŞ tarafından yeniden satıcılarının satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edildiğine,

Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve 'Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik'in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrası hükümleri uyarınca 2021 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden takdiren,

– Arçelik Pazarlama AŞ'ye 365 milyon 379 bin 161,06 lira idari para cezası verilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verilmiştir."