Antalya Ticaret Borsası, Kenya'da Kesme Çiçek İhracatını Geliştirmek İçin Temaslarda Bulundu

Antalya Ticaret Borsası (ATB), üyelerinin yurt içi ve yurt dışı ticaretini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. ATB üyeleri, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (Ur-Ge) Projesi kapsamında, Afrika'nın önde gelen çiçek üretim merkezlerinden biri olan Kenya'da kesme çiçek ihracatıyla ilgili temaslar gerçekleştirdi.

Antalya Ticaret Borsası'nın yürüttüğü Kesme Çiçek İhracatının Geliştirilmesi Ur-Ge Projesi kapsamında, kesme çiçek ihracatçısı firmaların temsilcileri Afrika'nın çiçek üretim merkezi Kenya'ya gitti. ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'ın liderliğindeki heyet, Kenya'nın başkenti Nairobi'de yoğun bir program gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Nairobi Ticaret Müşaviri Mustafa Alıcı'nın da katıldığı B2B toplantılarında, ATB üyeleri çok sayıda Kenyalı firma ile bire bir ticari görüşmeler yaptı. Görüşmelerde iki ülke arasında işbirliği imkanları masaya yatırılırken, Kenya ekonomisi ve kesme çiçek pazarının yapısına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kenyalı firmalarla ikili görüşmeler

Başkan Çandır başkanlığında ATB heyeti, Kenya'nın kesme çiçek sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Kenya Flower Council (KFC) CEO'su Clement Tulezi ve yönetim kurulu üyeleriyle yapılan görüşmelerde, Türkiye ve Kenya arasında sektörel iş birlikleri ele alındı. Toplantılarda, Kenya kesme çiçek sektörü hakkında detaylı bilgi alındı ve ticari ilişkileri geliştirebilecek yeni adımlar görüşüldü.

Saha ziyaretleri ve deneyim paylaşımı

ATB heyeti, Kenya'daki saha ziyaretleri kapsamında Naivasha bölgesinde kesme çiçek üreticisi firmaları gezdi. Üretim süreçlerini yakından inceleyen heyet, Türkiye'de yetiştirilebilecek yeni çiçek çeşitleri hakkında bilgi aldı. Heyet üyeleri, Türkiye'nin kesme çiçek üretim potansiyelini artırmak için Kenya'da edindikleri tecrübelerin büyük katkı sağlayacağını belirtti.

İki ülke arasında işbirliği

ATB heyeti ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Nairobi Büyükelçisi Subutay Yüksel'i ziyaret ederek, iki ülke arasında geliştirilebilecek ticari işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Başkan Ali Çandır, Büyükelçi Yüksel'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek günün anısına bir plaket takdim etti.

"Kesme çiçek ihracatında büyük potansiyelimiz var"

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye'de kesme çiçeğin yaklaşık yarısını üreten Antalya'nın, ihracatta büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Çandır, ATB'nin üyelerinin ticaret hacmini genişletmek için yurt içi ve yurt dışında önemli temaslarda bulunduğunu belirtti. Kenya ziyaretinin bu çalışmalara büyük katkı sağlayacağını ifade eden Çandır, "Antalya Ticaret Borsası olarak ürünlerimizin ticari hacmini ve yurt dışı pazarını artırmak için çalışıyoruz. Yürüttüğümüz Ur-Ge projeleriyle üyelerimize ticari kazanımlar sağlıyoruz" dedi. Çandır, kesme çiçek sektöründe daha önce Kolombiya ve Birleşik Krallık'ta yapılan incelemelere de dikkat çekerek, Kenya temaslarının bu sürece ivme kazandıracağını sözlerine ekledi. - ANTALYA