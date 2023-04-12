Antalya EMITT'te tek çatı altında tanıtılıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katıldı. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği (ANTAB) çatısı altında fuarda yer alan Antalya standı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla dünyanın en büyük turizm fuarların biri olan EMITT 2023'de Antalya'yı tanıtıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen EMITT fuarının açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Çevre ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve turizmciler ile birlikte gerçekleştirdi.

Antalya standına yoğun ilgi

Antalya, fuarda Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde oluşturulan ANTAB çatısı altında ilçeleriyle birlikte yer alıyor. Turizm sektörünün buluşma noktası olan fuarda Antalya, Başkan Muhittin Böcek önderliğinde en iyi şekilde tanıtılıyor. Antalya'nın ilçeleri fuarda farklı özellikleriyle yer alarak kentin tanıtımına katkı sağlıyor. Tüm destinasyonları tek çatı altında buluşturan 502 metrekarelik Antalya standı yoğun ilgi görüyor.

Turizmcilerle bir araya geldi

Başkan Muhittin Böcek, EMITT Fuarı'nda Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk,, Demre Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Muhittin Böcek'e TÜROFED Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Adayı Sururi Çorabatır da eşlik etti. Başkan Böcek, Antalya standında misafirlerini ağırladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Antalya Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret ederek, Başkan Muhittin Böcek ve turizmcilerle sohbet etti.

"Antalya'yı en güzel şekilde tanıtacağız"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, EMİTT'in tüm dünyadan katılımcılar, tur operatörleri, turizm sektörü temsilcileri ve tatilcileri buluşturan bir fuar olduğuna dikkati çekerek, fuarda açtıkları stant ile Antalya'yı dünyaya en güzel şekilde tanıtacaklarını söyledi. Başkan Böcek, Antalya'nın geçen yıl 13 milyon 400 bin yerli turisti ağırladığını hatırlatarak, bu yıl rakamı aşmayı hedeflediklerini kaydetti. Böcek, tüm dünya ülkelerinden misafirleri Antalya'ya beklediklerini ifade etti. EMİTT fuarı 15 Nisan 2023 tarihine kadar ziyarete açık kalacak. - ANTALYA