Antalya'da Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Analiz Toplantısı Düzenlendi

Antalya Ticaret Borsası (ATB), zeytin hasadı öncesinde Zeytin ve Zeytinyağı Sektörel Analiz Toplantısı düzenledi.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Ragıp Gök başkanlığında gerçekleşen toplantının moderatörlüğünü ATB 4. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Zafer Tan yaptı. Toplantıya, Antalya, Kumluca, Manavgat Ziraat Odası başkanları, ATB üyeleri, oda ve borsa temsilcileri, Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcileri ile sektör paydaşları katıldı.

ATB Yönetim Kurulu Üyesi Ragıp Gök, her yıl hasat öncesinde sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek, zeytin ve zeytinyağı üretiminde karşılaşılan sorunları ele alıp, çözüm önerilerini konuştuklarını belirtirken, "Borsa olarak, tarımsal faaliyetlerin değer bulması için canla başla çalışıyor, bunu yaparken de ortak aklın rehberliğine büyük önem veriyoruz" dedi. Antalya'da, Gazipaşa'dan Kaş'a uzanan 640 kilometrelik sahil şeridinde zeytin yetiştiriciliği yapıldığını kaydeden Gök, hastalıklar, zararlılar, bakım ve budama eksiklikleri ile kurak iklim şartlarının etkisiyle geçen yıl rekoltede düşüş olmuştu. Bu yıl için hep birlikte daha yüksek bir rekolte beklentisi içindeyiz. Ancak özellikle iklim değişikliğinin tüm tarımsal ürünlerimiz üzerinde derin etkiler bıraktığını da hatırlatmak isterim" diye konuştu.

"Maliyet yüzde 40 arttı"

Moderatör Zafer Tan, Antalya Ticaret Borsası yönetimine toplantıyı düzenledikleri için teşekkür etti. Zeytin yetiştiriciliğinde maliyetlerin geçen yıla göre yüzde 40 arttığını söyleyen Tan, rekolte beklentisinin bölge bölge değiştiğine işaret etti. Zeytin hasadının ekim ayında başlayacağını belirten Tan, verimli bir hasat dönemi olmasını diledi. Tan, zeytinde rakip olan İspanya, İtalya, Tunus, Fas gibi ülkelerde verim beklentisinin yüksek olduğuna işaret etti.

"İlçelerde rekolte bölge bölge değişiyor"

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, zeytin yetiştiriciliğinde başta işçilik maliyeti olmak üzere girdi maliyetlerinin arttığını belirtirken, "Umarım zeytinde verimli bir dönem yaşarız, fiyat istenilen seviyede olur, üreticimiz para kazanır" dedi.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ise Manavgat'ta döllenmede dönemindeki yağmur ve don nedeniyle bazı bölgelerde geçen yıla göre rekolte kaybı beklediklerini söyledi.

Yağmur beklentisi

Zeytinpark A.Ş. Genel Müdürü Bayram Çarkçıgil, su sıkıntısı ve yağmur olmaması nedeniyle zeytin meyvesinde dolgunluk olmadığını, bu dönem gelecek yağışların meyvenin dolgunluğunu artıracağını kaydederken, "Bu dönem yağmur yağmazsa hasat olumsuz etkilenir, yağmurun yağmasını bekliyoruz" dedi.

Doğru çeşit vurgusu

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi İlhami Tozlu, yanlış çeşitlerin bölgeye dikilmesinin büyük sıkıntı olduğunu söylerken, bölgenin klimasına ve toprağına uygun zeytin çeşidinin dikilmesi için üreticinin teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti. Tozlu, zeytinyağında markalaşmaya gidilmesi, bunun için de doğru zamanında doğru yöntemlerle hasat yapılması gerektiğini vurguladı.

"Maliyetler artıyor, markalaşalım"

Ulu Zeytinyağı Fabrikası sahibi Mustafa Fettahoğlu, Manavgat bölgesinde zeytin ve zeytinyağında rekolte kaybı beklendiğini söyledi. Fettahoğlu, zeytinyağı üretim maliyetleri arttığını belirtirken, işçilik maliyeti, elektrik, makine ve ekipman ve operatör maliyetlerinin arttığına dikkat çekti.

Zeytinde erken hasadın sakıncalarına dikkat çeken, zeytinyağında markalaşma çalışmalarının yapılması gerektiğini söyleyen katılımcılar, markalaşmayla birlikte zeytin ve zeytinyağının para edeceğini söyledi. Toplantıya katılan sektör temsilcileri, zeytin ve zeytinyağının üretim maliyetleri, işçilik sıkıntısı ve fiyat politikasını değerlendirdi. - ANTALYA