Ankara Esenboğa Havalimanı, Seviye 4+ Sertifikasını Aldı

ANKARA Esenboğa, Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyon (ACA) programı kapsamında Seviye 4+ sertifikasını aldı. Net sıfır emisyon hedefinde seviye atlayan karbon nötr havalimanı Esenboğa, şirketten yapılan açıklamaya göre Türkiye'deki havalimanları arasında bu seviyeye ulaşan ilk havalimanı oldu.

TAV Havalimanları tarafından işletilen Ankara Esenboğa Havalimanı, Havalimanı Karbon Akreditasyon programı kapsamında Seviye 4+ sertifikasını alarak dünyanın en çevreci 70 havalimanı arasına girdi. Şirket, işlettiği tüm havalimanlarında 2030'a kadar karbon nötr, en geç 2050'de de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan "Ankara Esenboğa, 2014'te Türkiye'nin ilk karbon nötr havalimanı olmuştu. Şimdide de Havalimanı Karbon Akreditasyonu programında Türkiye'den ilk kez Seviye 4+ sertifikası almaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün itibariyle portföyümüzde yer alan dört havalimanı karbon nötr, toplam 11 havalimanımız ise Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programı kapsamında yer alıyor. Yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlarımızla net sıfır hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Havacılık sektörünün iklimle mücadelesine katkı sunmak adına tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

ACI EUROPE Genel Direktörü Olivier Jankovec "TAV Havalimanları tarafından işletilen Ankara Esenboğa Havalimanı'nın, net sıfır hedefi doğrultusunda Türkiye havacılığına öncülük etmesinden büyük gurur duyuyoruz. Havalimanının, Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programında Seviye 4+ sertifikasına ulaşması, Türkiye havacılığında karbon yönetimi alanında gelinen en ileri düzeyi temsil ediyor.Bu önemli başarı, havalimanının 2010 yılında programa katılmasıyla başlayan güçlü ve kararlı iklim eylemi taahhüdünün bir sonucu. Devam eden CO² azaltımı, küresel iklim hedefleriyle uyumlu sağlam emisyon hedefleri ve uzun vadeli bir karbon yönetim planıyla bu yeni kilometre taşı; karbonsuzlaşma yolunda hem güçlü bir iradeyi hem de sürdürülebilir çabaları ortaya koyuyor. 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefi doğrultusunda çalışan tüm ekibi içtenlikle kutluyoruz" dedi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda emisyon azaltım hedefleri, küresel iklim hedefleriyle uyumlu hale getirilerek uzun vadeli bir karbon yönetim planı oluşturuldu. Kalan emisyonlar ise uluslararası kabul gören projelerle dengelendi. Ayrıca tüm çalışanlara çevre, enerji verimliliği ve sera gazı azaltımı konularında düzenli eğitimler verildi.

TAV Havalimanları işletilen toplam 11 havalimanı, ACI EUROPE Havalimanı Karbon Akreditasyon (ACA) programında yer alıyor. Ankara Esenboğa Havalimanı'nın Seviye 4+ sertifikasının yanı sıra, Tunus'taki Enfidha Hammamet Havalimanı Seviye 4 sertifikasına sahip. İzmir Adnan Menderes ve Antalya Havalimanları, Seviye 3+ ile doğrudan emisyonlarını dengeleyen havalimanları arasında yer alıyor. Tiflis, Üsküp, Gazipaşa-Alanya, Monastir ve Medine havalimanları Seviye 2, Bodrum Milas ve Batum havalimanları ise Seviye 1 kapsamında bulunuyor.

Havalimanı Karbon Akreditasyonu programı ACI EUROPE tarafından 2009'da başlatıldı. Bugün tüm dünyada 645 havalimanı programa kapsamında yer alıyor.