Ankara'da Mesleki Eğitimi Geliştiren Protokol İmzalandı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan 'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İş Birliği' protokolüne ilişkin, "Bu protokolle mesleki eğitim, bizzat üretimle, ticaretle, iş dünyasıyla aynı masada bir araya geliyor" dedi.

ATO Duatepe Salonu'nda düzenlenen törenle ATO ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında reel sektörün ihtiyaçlarına uygun nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik 'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İş Birliği' protokolü imzalandı. Protokole ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali imza attı. Protokol kapsamında Türkiye'de ilk kez uygulanacak 'Mesleki Eğitimde Ankara Modeli'ne başlandı.

"Mesleki eğitim, bizzat üretimle, ticaretle, iş dünyasıyla aynı masada bir araya geliyor"

ATO Başkanı Gürsel Baran, törende yaptığı konuşmada Ankara Ticaret Odası ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle mesleki eğitim ve reel sektör iş birliğine örnek teşkil edecek güçlü bir modelin temellerini attıklarını belirterek, "Bu protokolle mesleki eğitim, bizzat üretimle, ticaretle, iş dünyasıyla aynı masada bir araya geliyor. Öğrencilerimiz daha okul sıralarındayken iş yaşamıyla doğrudan ve sistematik biçimde buluşacak" açıklamasında bulundu.

Baran, protokolün reel sektör, mesleki eğitim ve istihdam sacayaklarının merkezine yerleşecek öncü bir adımı oluşturduğunu belirterek, "Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü'nü imzalayarak, mesleki eğitim ve reel sektör iş birliğine örnek teşkil edecek güçlü bir modelin temellerini attık. Mesleki eğitim tarihinde yeni bir dönemi açacak 'Mesleki Eğitimde Ankara Modeli'ni bugün burada resmen başlatıyoruz. Bu model ile Türkiye'de ilk kez ticaret odası olarak, il genelindeki tüm örgün mesleki ortaöğretim kurumlarını, sektörleri temsil eden 68 meslek komitemizle birebir eşleştirerek 'Okul Hamiliği Projesi'ni uygulamaya geçiriyoruz. Bu iş birliğiyle mesleki eğitimi reel sektörün ihtiyaçlarıyla birebir uyumlu hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu sayede hangi alanda ne tür iş gücüne ihtiyaç olduğunu belirleyecek, buna göre eğitim içeriklerini güncelleyecek ve öğrencilerimize işletmelerde uygulamalı deneyim fırsatları sunacağız" diye konuştu.

Baran, nitelikli iş gücü ihtiyacının hemen her sektörde önemli bir sorun haline geldiğini aktararak, "Oysa ülke olarak genç nüfusumuz var. Ama gençlerimiz, üretimin içinde yer alacak şekilde yetiştirilemiyor. Mesleki eğitim ne yazık ki uzun yıllar ötelenmiş ve gölgede kalmış. Ankara Ticaret Odası olarak bu konuyu her fırsatta dile getiriyorduk, bu konuda bir adım daha atarak Mesleki Eğitimde Ankara Modeli'ni başlattık. Reel sektörümüz, sağlıktan turizme, savunma-havacılıktan yazılım ve bilişime kadar hemen her alanda yetişmiş elemana ihtiyaç duyuyor. Öte yandan gençlerimiz iş bulamamaktan dertli. Bu çelişkiyi aşmanın yolu, mesleki eğitimi reel sektörle buluşturmaktan geçiyor. İşte tam da bu nedenlerle eğitim-istihdam-reel sektör hattını aynı koordinatta buluşturacak bu iş birliği protokolünü hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mesleki eğitimi reel sektörün ihtiyaçlarıyla birebir uyumlu hale getirmeyi hedefliyoruz"

Baran, iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilecek çalışmalar hakkında da bilgi vererek, "Bu iş birliğiyle mesleki eğitimi reel sektörün ihtiyaçlarıyla birebir uyumlu hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu sayede hangi alanda ne tür iş gücüne ihtiyaç olduğunu belirleyecek, buna göre eğitim içeriklerini güncelleyecek ve öğrencilerimize işletmelerde uygulamalı deneyim fırsatları sunacağız. Her meslek lisesi en az bir işletmeyle eşleşecek, sektör temsilcileri derslere katkı sağlayacak. Mezunların doğrudan istihdama geçişini destekleyecek, başarılı mezunları örnek olarak öne çıkaracağız. Bu iş birliğiyle nitelikli istihdamı artırmak, üretimi güçlendirmek ve gençlerimizi iş gücü piyasasına güçlü şekilde hazırlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Baran, projenin mesleki eğitim-reel sektör iş birliğinde yeni bir ekosistemin inşasına öncülük edeceğine inandıklarını da sözlerine ekledi.

Törende ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurul Üyesi ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akça, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü, ATO Mesleki Eğitim ve Ahilik Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Abidin Memili, 61 No'lu Özel Eğitim-Öğretim Hizmetleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Mahmut Burkankulu, Komite Üyesi Adem Yavuz, ATO Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Karabudak ile Ankara İlçe Milli Eğitim müdürleri de yer aldı. - ANKARA