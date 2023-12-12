Anadolu Ajansı, kendi verileriyle beslenen yapay zeka algoritması oluşturuyor

Anadolu Ajansı AR-GE Merkezi Müdürü Yakup Şıvka, kurumun kendi verileriyle beslenen bir yapay zeka algoritması oluşturmak istediklerini belirtti. Şıvka, yapay zekanın haber üretim sürecine yardımcı olması ve öneri geliştirmesi hedeflendiğini söyledi.

Anadolu Ajansı (AA) AR-GE Merkezi Müdürü Yakup Şıvka, kurumun kendi verileriyle beslenen bir yapay zeka algoritması oluşturmak istediklerini belirterek, "Anadolu Ajansı gibi düşünen, veriyi Anadolu Ajansından alan ama internete kapalı bir mekanizma kuruyoruz." dedi.

"Üretken Yapay Zeka Uygulamaları Ulusal Konferansı", Gazi Üniversitesi Ana Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Şıvka, burada yaptığı konuşmada, teknolojinin medya sektöründe yarattığı değişime dikkati çekti. Geleneksel medyanın yerini internet siteleri ve sosyal medya platformlarına bıraktığına işaret eden Şıvka, televizyonların dahi insanların hayatından çıktığını anlattı. Şıvka, gazete ve televizyon yayıncılığının önceden pahalı bir iş olduğunu, teknolojinin bunu yavaş yavaş değiştirdiğini söyledi. Şıvka, "Bu da beraberinde vatandaş haberciliği kavramını getirdi. Her vatandaş, her habere anında ulaşabilme ve yayınlayabilme hakkına kavuştu. Önceden gazetecinin iletişim fakültesi mezunu olması yeterliydi. Şimdi teknoloji okuryazarı da olması, interneti ve yeni teknolojik ekipmanları çok iyi kullanabilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Şıvka, AA'nın haber üretim süreçlerine ilişkin de bilgi vererek, kurum olarak internet ortamındaki haberlere çok girmediklerini belirtti. Şıvka, "Çünkü burada ciddi oranda kirli veri var. AA'nın ürettiği haberler daima doğrudur, gerçektir ve mahkemelerde delil niteliği taşır. Biz buna zarar verecek bir duruma girmiyoruz." dedi.

"Kendi verilerimizle beslenen bir yapay zeka algoritması oluşturmak istiyoruz"

Haberlerdeki imla, kurgu, başlık ve metin uyumsuzluğu, rakamsal hatalar gibi sorunların yapay zeka tarafından bulunması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Şıvka, fotoğraf kısmında ise çalıştıkları alanın daha büyük olduğunu söyledi. Şıvka, "Fotoğrafların alt yazısının yazılması, yüzlerin tanınması, etiketlerin eklenmesi, logo ya da nesnelerin otomatik buzlanması gibi alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Videoda da benzer şekilde çalışıyoruz. Sesin tanımlanması, etiketleme ve logo tespiti gibi konular burada da var." değerlendirmesinde bulundu.

Şıvka, Microsoft'un Openai API ile haber'>Haber Akış Sistemi entegrasyonunu kullandıklarını aktararak, burada haberler üretildikten sonra yapay zekadan haberin özeti veya spot ve başlık önerileri alabildiklerini anlattı. Ancak AA'nın yaptığı haberlerin herkesi bağlayacak olması nedeniyle bunu henüz devreye almadıklarının altını çizen Şıvka, şunları kaydetti:

"Biz kendi verilerimizle beslenen bir yapay zeka algoritması oluşturmak istiyoruz, internet ortamında beslenen değil. Arşivimizden beslenen, Anadolu Ajansı gibi düşünen, veriyi Anadolu Ajansından alan ama internete kapalı bir mekanizma kuruyoruz. Nihai amacımız yapay zekanın haber üretim sürecimize yardımcı olması ve öneri geliştirmesi. Hiçbir zaman yapay zekaya haber yaptırmak gibi bir düşüncemiz yok. Anadolu Ajansı için her daim insani hassasiyetler ön planda olacak ve kontrol mekanizması yayıncılarda olacak ancak üretim ve yayın aşamasının hızlandırılması anlamında yapay zekadan yararlanmaya devam edeceğiz."