Amasya'da Zabıta Ekipleri Marketlerde Etiket Denetimi Yaptı

Amasya Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi. Ürünlerin gramaj, etiket ve irsaliye karşılaştırmaları hakkında kontroller yapılırken, etiket ile kasa fiyatları arasında fark bulunan işletmelere uyarı yapıldı.