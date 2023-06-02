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Amasya'da Zabıta Ekipleri Marketlerde Etiket Denetimi Yaptı

Amasya'da Zabıta Ekipleri Marketlerde Etiket Denetimi Yaptı

Ekonomi Haberleri

Amasya Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi. Ürünlerin gramaj, etiket ve irsaliye karşılaştırmaları hakkında kontroller yapılırken, etiket ile kasa fiyatları arasında fark bulunan işletmelere uyarı yapıldı.

Amasya Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürünlerin gramaj, etiket ve irsaliye karşılaştırmaları hakkında kontroller yaparken etiket ile kasa fiyatları arasında fark bulunan işletmelere gerekli uyarıların yapıldığı bildirildi.

Vatandaşların mağdur olmaması için şehir merkezinde gerekli kontrollerin sıklıkla yapıldığını belirten Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, "Kontrollerde iş yerlerinin çalışma ruhsatları, hijyen belgeleri, temizlik, kasa fiyatı, raf fiyatı gibi bu tür denetimlere ağırlık veriyoruz. Unlu mamuller satan işletmelerde özellikle ekmeklerin gramajında hassasiyet gösteriyoruz" dedi.

Esnafın da gerek etiket, gerekse fiyat uygulamasında aynı duyarlılığı gösterip kurallara riayet etmelerini isteyen Başkan Çelik, "Vatandaşların mağdur edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Amasya Belediyesi Zabıta Ekonomi Haberler

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