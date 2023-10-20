Akkuyu Nükleer Güç Santrali İnşaatında İkinci İşçi Hayatını Kaybetti

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaat sahasında yüksekten düşen işçi İlyas Bul, hastanedeki tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasında yüksekten düşen işçi İlyas Bul (26), tedavi gördüğü hastanedeki 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 14 Ekim'de ilçede yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin inşaat sahasında meydana geldi. Müteahhitlik şirketi çalışanı İlyas Bul, yüksekten düşerek yaralandı. Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Bul, bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlyas Bul'un cenazesi kent merkezinde toprağa verildi. Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.

Aynı sahada 6 Ekim'de inşaat iskelesinde bir müteahhitlik şirketi çalışanı da düşerek hayatını kaybetmişti.