Akkuyu NGS Projesi Türk Şirketlere Deneyim Kazandırıyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), ilk ünitenin devreye alınması için çalışmalar devam ederken, projede tedarikçi olarak hizmet veren Çiltuğ Isı Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin Genel Müdürü Şevket Alacacı, "Akkuyu NGS Projesi'nde yer alarak, Rus meslektaşlarımızla çalışma konusunda büyük bir deneyim edindik. Bu da elbette gelecek için önemli bir referans demek. Akkuyu NGS Projesi sayesinde, bir know-how oluşturarak, başka projeler için kendimizi geliştirme fırsatı buluyoruz" dedi.

Ağır makine imalatları sektöründe faaliyet gösteren Çiltuğ Isı Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin Genel Müdürü Şevket Alacacı, Akkuyu NGS Projesi için yaklaşık 2 bin tona yakın altyapı çelik-imalat işleri yaptıklarını belirterek "Akkuyu için yaptığımız imalat işleri devam ediyor ve önümüzdeki yıla kadar da sürecek. Proje kapsamında, yeni anlaşmalar da yapıyoruz. Akkuyu NGS Projesi'nde yer alarak, Rus meslektaşlarımızla çalışma konusunda büyük bir deneyim edindik. Bu da elbette gelecek için önemli bir referans demek. Akkuyu NGS Projesi sayesinde, bir know-how oluşturarak, başka projeler için kendimizi geliştirme fırsatı buluyoruz. Rusya'nın nükleer alanda dünya devi şirketi Rosatom ile çalışmanın bize büyük artısı oldu. Burada kazandığımız deneyim ve şirket olarak kendimize kattıklarımız sayesinde, Rosatom'un, Türkiye dışındaki projelerinde de yer alma ihtimalimiz doğdu. Bu projeler üzerinde de ayrıca çalışıyoruz" diye konuştu.

"AKKUYU NGS'DEKİ DENEYİM BİZE ÇOK DAHA BÜYÜK KAPILARI AÇACAKTIR"

Akkuyu NGS Projesi'nde, Türk tedarikçilerle çalışılıyor olmasının Türk sanayisine büyük getirileri olduğunu ifade eden Alacacı, "Türk sanayicisinin, Akkuyu NGS'de yer alması hem belirli bir teknik birikime sahip olabilmesi hem de ülkemizin ekonomisine katma değer sağlaması açısından çok iyi. Elbette şu an sadece 3'üncü güvenlik sınıfı olarak nitelenen işleri yapabiliyoruz. Önceden havalandırma, elektrik ekipmanı gibi 4'üncü sınıf ekipman olarak adlandırılan parçalar Türk firmaları tarafından yapılabiliyordu. Şimdi 3'üncü sınıfa çıktık. 3'üncü sınıfın yanı sıra 2'nci sınıf güvenlik ekipmanı olarak tabir edilen işleri de hızlı şekilde yaparak, teknik kabiliyetlerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Burada edindiğimiz deneyim bize çok daha büyük kapıları açacaktır. Sektörde lider olan küresel şirketlerle çalışmalarımızı genişleterek, daha kapsamlı, uzun soluklu projelerde rol oynamayı amaçlıyoruz. Akkuyu NGS Projesi'nde çalışmamız ve nükleer enerji santrali ekipmanlarını tanıyor olmamız sayesinde, yurt dışından pek çok firmayla temasa geçme şansı yakaladık. Bu projede yer aldığımızı duyan firmalar, tesislerimizi gezerek, görerek önemli işlerin bizim fabrikalarımızda yapılabileceğine kanaat getiriyor ve bu da önümüzü açıyor. Tüm bu artılarıyla Akkuyu NGS'nin hem Türk sanayicisi için hem de Türkiye'nin enerji geleceği açısından çok büyük bir adım olduğuna inanıyorum. Ülkemizi enerjide bir üst lige çıkaracak bu projede yer almak bizim için de büyük bir gurur kaynağı" ifadelerini kullandı.

"TÜRK ŞİRKETLERE KAZANDIRDIĞI DENEYİMİN ÇOK KIYMETLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Projedeki güvenlik binaları için gereken mekanik testleri uygulayan ve yapı güvenliği konusunda hizmet veren Eksen Belgelendirme Teknik Hizmetler Ltd. Şti.'nin Teknik Müdürü Onur Boysan ise Akkuyu NGS sahasında bir belgelendirme laboratuvarı ile hizmet verdiklerini belirterek "Akkuyu Projesi'nde, Avrupa normlarına göre yaptığımız testlerle kazandığımız deneyimi, Rosatom'un, Mısır'da inşa ettiği El Dabaa NGS'de de sürdürmeye hazırlanıyoruz. Türkiye için hayati önem taşıyan bu projeyle biz de ilk kez bir nükleer santral inşasında yer almış olduk. Akkuyu NGS Projesi'nin, Türk şirketlere kazandırdığı deneyimin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye için ilk olan bu projede yer almak bizim için de tarihe önemli bir not düşmek anlamına geliyor" diye konuştu.