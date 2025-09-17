TMO, Kuru Üzüm Alımına Başlıyor

Haberler

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), 22 Eylül'den itibaren 9 numara kalitedeki kuru üzümü 120 lira taban fiyattan almaya başlayacak olmasının yerinde bir uygulama olduğunu bildirdi.

Turgut, yazılı açıklamasında, üzümün Türkiye'nin tarımsal ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu, özellikle Manisa ve çevresinde üretimin yoğunlaştığını belirtti.

Son dönemde fiyatların üretici aleyhine gerilediğini aktaran Turgut, "Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kuru üzüm alımlarına başlamasına karar verildi. Devletimizin taban fiyat uygulaması son derece yerinde olmuştur." ifadelerini kullandı.

Turgut, TMO'nun alımlarının 22 Eylül'de başlayacağına dikkati çekerek, üreticilere şu uyarılarda bulundu:

"Yeni mahsul çekirdeksiz kuru üzümlerin fiyatı 9 numara için 120 lira olarak açıklandı. Üreticilerimizin bu fiyatın altında hiçbir şekilde ürünlerini piyasaya, alıcılara, aracılara ya da emanetçilere bırakmamalarını rica ediyoruz. TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerimizin randevu almaları ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki kayıtlarını güncellemeleri gerekmektedir."

Turgut, üreticilere desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa milletvekilleri ve TMO yetkililerine teşekkür ederek, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Ekonomi
