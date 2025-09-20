AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Hatay'da konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Türkiye bugün dünyadaki SİHA ve İHA pazarının yüzde 65'inin elinde tutan ülke haline geldi. Yaklaşık 8 milyar dolar civarında bir pazar büyüklüğünden bahsediyoruz." dedi.

Zeybekci, Hatay'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Zeybekci, Hatay'ın son seçimlerde destan yazdığını söyledi.

AK Parti'nin hizmetkar belediyecilik anlayışı olduğunu belirten Zeybekci, " Türkiye'nin her mahallesinde, köyünde, sokağında, sanayi sitesinde, apartmanında, caddesinde bu ülkede başı dik, alnı açık, alımlı, çalımlı, gerile gerile yürüyecek bir tek parti vardır o da AK Parti ve AK Partililerdir. Biz çalıştık, hizmet ettik, hizmetkar olduk." diye konuştu.

Daha sonra Zeybekci, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e ziyarette bulundu.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ekonomi Buluşmaları" programına katılan Zeybekci, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı olarak ilkini gerçekleştirdikleri bu buluşmaları Hatay'dan başlattıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden en çok Hatay'ın etkilendiğini belirten Zeybekci, gözlerinin, kulaklarının, gönüllerinin, kalplerinin hep kentte olduğunu ifade etti.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığının, AK Parti Genel Merkezinin reel sektöre açık olan kapısı olduğunu dile getiren Zeybekci, "Genel itibarıyla teşkilatların siyasi bölümlerini değil de genel merkezin gerçek dünyaya açık olan kapısı, gerçek dünyayla ilişkilerini en yüksek seviyede sürdüren bir mekanizmasıdır. Onun için Ekonomi İşleri Başkanlığı olarak bugüne kadar yaptığımız faaliyetler de bu doğrultuda oldu." diye konuştu.

Ekonomi İşleri Başkanlığı olarak bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Zeybekci, şimdi yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'deki reel sektörü, esnafı, zanaatkarı, tarımı, ticareti tüm sivil toplum kuruluşlarını dinlemek, onlardan talep, istek ve çözüm önerileriyle ilgili katkılarını almak için sahada olduklarını belirtti.

"Hatay, Türkiye'de devamlı olarak ilk 10'da yer alıyor"

Toplantının ilkini Hatay'dan başlatmalarının nedenini de açıklayan Zeybekci, şöyle devam etti:

"İstihdamına, sanayisine, üretimine birçok kritere baktığımız zaman Hatay, Türkiye'de devamlı olarak ilk 10'da yer alıyor. Bazı şeylerde ilk 1'de. İthalat rakamlarına baktığımız zaman Türkiye'de 6'ncı, ihracat rakamlarına baktığımız zaman 10'uncu gibi evet Türkiye'nin 81 ili içinde ilk 10'da yer alan bir il midir Hatay o gözle bakmıyoruz. Biz genel merkez olarak Hatay'ı o gözle görmüyoruz, 81 ilden biri olarak görmüyoruz. Depremle ilgili yaşamış olduğu insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Hatay'da bizim niye olduğumuzun asıl sebebi tabi deprem belki de o duygusalımız. Ama biz Hatay'ı görünen Hatay'dan on kat daha büyük bir Hatay olarak görüyoruz."

Zeybekci, Hatay'ın jeolojik, coğrafi, ekonomik ve politik anlamda bir merkez olduğunu vurguladı.

Hatay'ın depremlerden çok fazla etkilendiğini dile getiren Zeybekci, afetin ardından devletin tüm kurumları ve bakanlıklarıyla kentte olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirtti.

Zeybekci, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki ihracat ve ithalatı hakkında da bilgi verdi.

Nihat Zeybekci, yeni dünya ticaret düzeninde doğru bilinenlerin artık doğru olmadığını belirterek, pandemiyle elektronik ticaretin çıktığını, tüketim alışkanlıklarının değiştiğini ve uzaktan alışverişin yapıldığını dile getirdi.

E-ticaretin tsunami dalgası gibi geldiğini anlatan Zeybekci, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz sene dünyadaki e-ticaret kendi içerisinde yüzde 20 büyüdü. Dünyada hiçbir şey kendi içerisinde büyümezken e-ticaret yüzde 20 büyüdü. Dünyadaki toplam ticaretten aldığı pay hala yüzde 10 seviyesinde. O yüzde 10'luk bölüm kendi içerisinde yüzde 20 büyüdüğü zaman muhtemelen yüzde 12'ye çıktı. Bir tsunami dalgası gibi gelen dünyada e-ticaret salgını var. Bunu hepimiz evlerimizde yaşıyoruz. Bu tsunami dalgasının ya üstüne çıkıp sörf yapıp tadını çıkaracağız ya da dalganın altında kalıp yuvarlanıp gideceğiz."

E-ticarette lojistik rekabetinin önemli olacağına değinen Zeybekci, "Dünyada lojistik sevkiyat ve taşımayla ilgili bildiğimiz doğrular komple değişecek ve yeni merkezler oluşacak. Şekiller değişecek." ifadesini kullandı.

Zeybekci, Türkiye'nin ekonomik anlamda geldiği nokta hakkında da katılımcılara bilgi verdi.

Yenilenebilir enerji konusunda büyük aşama kaydedildiğini anlatan Zeybekci, yenilenebilir enerjinin yüzde 30,2'sinin rüzgar ve güneşten elde edildiğini belirtti.

Savunma sanayinde gurur duyulacak tablonun gerçekleştiğine dikkati çeken Zeybekci, "Türkiye bugün dünyadaki SİHA ve İHA pazarının yüzde 65'inin elinde tutan ülke haline geldi. Yaklaşık 8 milyar dolar civarında bir pazar büyüklüğünden bahsediyoruz." diye konuştu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Programa Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan, kurum müdürleri ve sanayiciler katıldı.