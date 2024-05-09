Adana Sanayi Odası Dijital OSB Buluşmaları Etkinliği Gerçekleştirildi

Adana Sanayi Odası Sanayi Kampüsü ev sahipliğinde bir fuarcılık firması ve dernek iş birliğinde 'Dijital OSB Buluşmaları 2024 Adana' etkinliği gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, günümüzün dinamik iş dünyasında önemli değişikliklerin yaşandığını ve bu değişime ayak uydurmanın şart olduğunu vurguladı. Geçmişte ürün fiyatlarını belirlerken maliyet odaklı yaklaşımların yeterli olduğunu belirten Kıvanç, artık fiyatı tüketicinin belirlediği bir dünyada yaşadığımızı ifade etti. Ürünlerin sadece maliyet ve kar üzerinden değil, müşteri talepleri ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kıvanç, son olarak iş dünyasında inovasyonun ve dijitalleşmenin önemine dikkat çekerek, değişen dünyaya uyum sağlamanın ve verimliliği artırmanın önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Biz buraya Sanayi Kampüsü diyoruz. Bu kampüs bünyesinde sanayicimizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde; Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika), Yenilik Merkezi, Enerji Verimliliği Merkezi, Mesleki Eğitim ve Belgelendirme Merkezi, Su Verimliliği Merkezini hayata geçirmiş bulunmaktayız. İhtiyaca göre de merkezimizin faaliyetlerini çeşitlendirip kapasitesini artıracağız. Her biri iş dünyamıza büyük katkılar sağlayan ve geleceğe yönelik önemli adımlar atmamıza vesile olacak merkezlerdir. Bu sürecin olmazsa olmazı yalın ve dijital dönüşümdür. İşte tamda bu noktada bu merkezilerimizden alınan eğitim ve danışmanlık hizmetleri ön plana çıkıyor. Bu hizmetler sayesinde sanayicimiz ilave bir yatırım yapmadan mevcut makine parkları ile üretim süreçlerini verimli hale getiriyor. Verimliliklerini minimum yüzde 10 ile 20 oranında artırarak israfı azaltıyor."

Açılış konuşmalarının ardından gün boyunca süren etkinlikte, Logosoft distiribütörlük destek faaliyetleri, Microsoft copilot, Sap Busıness One şirketlere getireceği faydalar, Honeywell endüstriyel otomasyon, endüstride verimlilik çözümleri, elektrifikasyon ve hareket bölümü, endüstriyel verimlilik çözümleri, robotik ve imalat otomasyonu bölümü, geleceğin fabrikaları - yeni teknolojiler ve ürünler, endüstriyel işletmelerde enerji verimliliği ve karbon ayak izi, tasarımdan imalata yüzde 70'e varan maliyet tasarrufu, MCS otomasyon, imalat işletmelerinde akıllı üretim teknolojileri, model fabrika ve öğren dönüş programı, akıllı üretim hatlarında kullanılan robotik otomasyon ve yapay zeka uygulamaları konularında sunumlar gerçekleştirildi. - ADANA