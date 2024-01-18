Adana Organize Sanayi Bölgesi Kadın Sanayiciler Platformu, Prof. Dr. Bahar Uslu'yu öğrencilerle buluşturdu

Adana Organize Sanayi Bölgesi Kadın Sanayiciler Platformu, kuruluş amaçları çerçevesinde bir projeyi daha hayata geçirdi. Bölgedeki okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin kariyer planlarında yol gösterici olmayı hedefleyen projenin ilk konuğu geliştirdiği yöntemle Tıp Literatürüne geçen Prof. Dr. Bahar Uslu oldu.

Bölge sınırlarında eğitim öğretim veren meslek lisesi ve meslek Yüksekokulu öğrencileri ile bir araya gelmeyi ve bu çerçevede bir mentor-menti ilişkisi oluşturmayı görev edinen Kadın Sanayiciler Platformu, ABD'de görev yapan Prof. Dr. Bahar Uslu'yu meslek lisesi öğrencileri ile buluşturdu.

Platformun Kurucu Üyesi Ayça Çelik, 'Geliştirdiği "Uslu Yöntemi" ile tıp literatürüne geçen ve halen bir üniversitede akademik çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Bahar Uslu'yu konuk etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Kendisine nazik ziyaretinden ve projemize vermiş olduğu destekten dolayı şahsım ve platformumuz adına teşekkür ederim" dedi.

Kadın sanayicileri bir araya getirip, tanışma ve güçbirliği oluşturulmasının yanı sıra kadın girişimcilere rol model olmak, öncülük etmek ve bölge sınırlarındaki Meslek Lisesi'nde eğitim öğretim gören kız öğrencilerin yoluna ışık tutmak hedefiyle yola çıkan platformun "Mentörlük Projesi"nin konuğu olan Türk Tıp Profesörü Bahar Uslu, deneyimlerini öğrencilerle paylaşırken, altın değerinde nasihatlerde bulundu.

Amerikan hükümeti tarafından "olağanüstü yeteneğe sahip tıp insanı" olarak değerlendirilen, "Yılın Akademisyeni", "Yurtdışındaki En Başarılı 30 Kadın" dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok ödüle sahip olan Prof. Dr. Uslu ise 'Bir Adanalı olarak Adana OSB'nin tekstil dahil olmak üzere farklı sektörlerde de gelişmiş olması gurur verici" dedi.

Uslu, tarımsal üretimi ve tarıma dayalı olarak gelişmiş sanayisi ile Adana'nın hak ettiği seviyeye ulaşmasında OSB'nin katkısına dikkati çekerek, bundan sonraki süreçte Adana'yı çok daha iyi noktalarda göreceğine inandığını kaydetti.

Mentörlük Komitesi Üyesi Ayşegül Fatıma Gök Çoşkun, ise 2024 yılında Platformun önemli projelerinden birisi olan 'Mentorluk Projesi' ile kariyer hayatını planlama aşamasında olan öğrencilere katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Coşkun, platformun Mentörlük Komitesi tarafından yürütülen projenin amaçlarına dikkati çekerek, "Öğrencilerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik ihtiyaç duyabilecekleri bilgi, deneyim, kaynaklarla buluşabilmelerine destek olmak, kendilerini tanıyarak, özgüvenlerini ve kariyer bilincini arttırıp, kendilerini yöneten bireyler olabilmelerine yardımcı olmaktır" dedi.

Programın devamında, Prof. Dr. Bahar Uslu, AOSB Seyhan Salonu'nda Özel Erkan AOSB Sarıçam Teknoloji Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çukurova Üniversitesi Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerine tecrübelerini anlattı.

Uslu'nun tıp literatürüne geçen çalışması

Dışarıdan destekli hamilelik ve tüp bebek edinme gibi bilimsel araştırmaları çerçevesinde geliştirdiği yöntemden de öğrencilere söz eden Prof. Dr. Uslu, bu çalışmasının tıp literatürüne "Uslu Yöntemi" olarak geçmesinden duyduğu gururu ifade etti.

Yurt dışında yaşadığını ancak, ailesiyle vakit geçirmek üzere her fırsatta Adana'ya geldiğini ve memleketini çok sevdiğini anlatan Prof. Dr. Uslu, "Tecrübelerimi paylaşıp, siz gençlere moral vermek, umut vermek ve çıkış yolları göstermek gerektiğine inanıyorum. Lütfen kendinize güvenin, hayal edin ve planlayın. Kendinize duyduğunuz güven; kararlarınızı, davranışlarınızı ve bu doğrultuda tüm hayatınızı etkiler" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Uslu, deneyimlerini paylaştığı konuşmasının sonunda, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Platformun Mentörlük Komitesi Üyeleri Ayşegül Fatıma Gök Çoşkun, Erva Tozlu, Gamze Severoğlu ve Yazgül Uğur Ersöz ile birlikte platform üyelerinin katıldığı toplantıda, Adana sanayisinin önemi ihracat ve sektörel konular hakkında da bilgi alışverişinde bulunuldu. - ADANA