Adana Kebapçılarından Diğer İllere Meydan Okuma

Adana Kebapçılarından Diğer İllere Meydan Okuma
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Adana'daki kasaplar ve kebap ustaları, kendilerinin en iyi kebapları ürettiklerini savunarak, diğer illerin meydan okumalarına cevap verdi. Adana'nın kebap kültürü ve et tüketimi konusunda öncülüğünü vurgulayan ustalar, kebap severleri Adana'ya davet etti.

Kebabın başkenti Adana'da kasaplar ve kebapçılar, birçok ilin kebap konusunda meydan okuduğunu belirterek, "En çok et tüketilen yer Adana'dır. Etin ve kebabın adresi Adana'dır. Kimsenin bize meydan okumaya gücü yetmez" diyerek rest çekti.

Türkiye'nin sevilen ve bilinen lezzetlerinden kebap hem vatandaşların hem de turistlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Zaman zaman farklı şehirlerde olduğu gibi geçtiğimiz günlerde Tokat ve Sivas'tan da kebapçılar, kendi lezzetlerini öne sürerek Adana Kebabına meydan okudu. En lezzetli kebabın kendi illerinde olduğunu belirtenlere Adana'dan cevap geldi. Adanalı kebap ustaları ve kasaplar, en lezzetli kebabın, kendi kentlerine ait olduğunu ifade ederek resti çekti.

"Diğer illerden gelip kebap yiyip geri dönen insanlar var"

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, Adana'da festivallerde 350-400 ton et tüketildiğini anlatarak, "Adana'ya meydan okumaya kimsenin yetkisi yok. Adana Kebap, bize Osmanlı döneminden miras kalma. Adana Kebap her zaman bir numaradır. Adana Kebap'ı gelip vatandaşlarımız yesin ve kararı kendileri versin. Adana'da festivallerde tonlarca et tüketiliyor. En çok kebap tüketilen, et tüketilen il Adana. Diğer illerden gelip kebap yiyip geri dönen insanlar var" dedi.

"Kimsenin bize meydan okumaya gücü yetmez"

Adanalı kebap ustası Ömer Algan ise, yurt içi ve yurt dışından binlerce insanın kebap yemek için şehre akın ettiğini, bu tür lezzet kıyaslamalarının doğru olmadığını söyledi.

Kebap denilince dünyada da ilk olarak Adana kebabının akıllara geldiğini dile getiren Algan, "Kıyma kebabı tamamen bu kentindir. Buraya dünyanın her yerinden insanlar kebap yemek için akın ediyor. Kuzu etinden olur ve zırhta çekilir. Eğer en lezzetli kebap Sivas-Tokat gibi illerde yenseydi oraya akın ederlerdi. En çok et tüketilen yer Adana'dır. Etin ve kebabın adresi Adana'dır. Kimsenin bize meydan okumaya gücü yetmez" diye konuştu.

Kebap yemeye gelen vatandaşlardan Murat Avcı ise kebabın Adana harici başka hiçbir yerde bu kadar yaygın ve lezzetli olmadığını kaydetti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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