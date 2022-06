Türkiye'ye çağ atlatacak keşif! Adana'da 1 milyar dolarlık yüksek kaliteli petrol bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek ulusa seslendi. Zirvede alınan kararları tek tek açıklayan Erdoğan, Adana'da yüksek kaliteli petrolün bulunduğu söyledi.

"DEĞERİ YAKLAŞIK 1 MİLYAR DOLAR"

Erdoğan, "Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Birisi 425 metre, diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz ekonomik değere sahip petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 yeni kuyu daha açarak toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"YERİN ALTINI VE ÜSTÜNÜ ARAYACAĞIZ"

Akdeniz'deki petrol arama çalışmalarına karşı çıkan ve Karadeniz'de keşfettikleri gaza burun kıvıranların, Adana'daki kuyulardan da Beylikova'daki maden işleme tesisinden de rahatsız olacaklarını söyleyen Erdoğan, "Artık kusura bakmasınlar. Biz yerin altını ve üstünü arayacağız, madenleri bulacağız, çıkartacağız ve insanımızın hizmetine sunmayı sürdüreceğiz. Potansiyelimizi harekete geçirdiğimiz her konuda, her sektörde, her üründe dünyada öne çıkabildiğimizi sayısız tecrübeyle biliyoruz. Enerji alanında da adım adım bu safhaya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.