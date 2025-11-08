AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, hiçbir kurumun çalışanlarının karakterinden bağımsız bir etik inşa edemeyeceğini belirterek, "İş ahlakını önceleyen bir kurum olarak önceliğimizi insan kaynaklarına, doğru insanı, doğru foto muhabirini, doğru editörü, doğru genel yayın yönetmenini ve ekibini seçmeye verdik." dedi.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu ve Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından "İş Ahlakında İyi Örnekler" temasıyla Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen 10. Türkiye İş Ahlakı Zirvesi başladı.

Zirvenin açılışında konuşan Karagöz, iş ahlakı gibi böylesine önemli bir konuda yapılan kıymetli çalışmaların kendisini ziyadesiyle memnun ettiğini kaydederek, İGİAD ve üyelerinin bu faaliyetler sayesinde hayatta çok önemli iz bırakacağını söyledi.

Karagöz, "Her alanda olduğu gibi medyada da biz medya mensuplarının tabi olması gereken bazı ilkeler, prensipler ve her şeyden önemlisi bir ahlak var." diye konuştu.

Serdar Karagöz, büyük medya kuruluşları oluştururken "medya mensuplarının doğru karakterde insanlar arasından seçilmesinin" önemine işaret ederek, patronun, genel müdürün, genel yayın yönetmeninin, editörün, muhabirin ve içerik yöneticisinin karakterinin haberin karakterini oluşturduğunu anlattı.

Hiçbir kurumun bünyesindeki insanların karakterinden bağımsız bir etik inşa edemeyeceğini vurgulayan Karagöz, "Biz iş ahlakını önceleyen bir kurum olarak önceliğimizi insan kaynaklarına, doğru insanı, doğru foto muhabirini, doğru editörü, doğru genel yayın yönetmenini ve ekibini seçmeye verdik. Bunu yapabilirsek çıktımız da güzel olur." dedi.

"Kanıt, İsrail'in işlediği savaş suçları için delil kabul ediliyor"

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, Güney Afrikalı fotoğrafçı Kevin Carter'ın 1993 yılında Sudan'da çektiği ve Pulitzer ödülü alan "çocuğun başında bekleyen akbaba" fotoğrafının hikayesini anlatarak, Carter'a "Bu fotoğraftan sonra ne oldu?" diye sorulduğunu, onun da "Sonrasını bilmiyorum, benim görevim gerçeği göstermektir. Fotoğrafımı çektim ve yoluma devam ettim." dediğini hatırlattı.

Carter'ın sonrasında not bırakarak intihar ettiğinden bahseden Karagöz, bu fotoğrafı kendi iç eğitimlerinde hep merkeze koyduklarını ve çalışanlara "Haber oluşmadan en başta size 'O fotoğrafta ne oldu? diye soracağız." dediklerini anlattı.

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının dünyaya aktarılması adına yaptıkları çalışmalara değinen Karagöz, AA çalışanlarının büyük özveri göstererek, ailelerinden şehitler vererek ve yaralanarak bu mücadeleyi sürdürdüğünü dile getirdi.

Karagöz, Gazze'deki AA personelinin savaş suçlarının ve soykırımın dünyaya duyurulması için yaptıkları çalışmalardan bahsederek, tüm bu savaş suçlarını "Kanıt" isimli kitapta topladıklarını belirtti.

"Kanıt" kitabının bugün Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in işlemiş olduğu savaş suçları için delil kabul edildiğini ifade eden Karagöz, "'Bu işin peşini bırakmayacağız.' dedik. Sadece fotoğrafı çekip, sonra ne olursa olsun demeyeceğiz, dertleneceğiz, bu işe kendi varlığımızı adayacağız." diye konuştu.

"Savaş suçlularını Sanık kitabında bir araya getirdik"

Serdar Karagöz, Kanıt'ı gönderdikleri Lahey'de kendilerine "Biz bunun için bir kaynak oluşturmuştuk, delil araştırması yapacaktık, sizin sayenizde buna gerek kalmadı." denildiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Kanıt'ın ardından Tanık kitabını çıkarttık. Bu kitapta insani yardım görevlileri, gazeteciler ve bu konuya tanıklık eden, soykırımı bizzat yaşayan insanların tanıklıklarını kayda geçirdik. 'Peşini daha da bırakmayacağız.' dedik. Uluslararası düzeyde bunun kayda geçirilmesi için savaş suçlularını Sanık kitabında bir araya getirdik. İsrail'deki bu soykırımla alakalı emir verenlerin, uygulayanların ve destek verenlerin tek tek isimleri, nerede ne şekilde görev aldıkları kayda geçildi. Bütün bu kitapları Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırladık."

Konuşmasının ardından Karagöz'e İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Erdoğmuş tarafından günün anısına Arapça tablo takdim edilirken, Serdar Karagöz de "Kanıt" kitabını hediye etti.