6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - e-ticaret şirketleri deprem bölgesine destekte hız kesmedi

Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı geride kalırken, bölgeye destek vermek için ilk günden itibaren elini taşın altına koyan e-ticaret şirketleri faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Depremlerin yıl dönümünü dolayısıyla AA muhabirine bilgi veren Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Cem Tanır, Hepsiburada olarak yaşanan deprem felaketi sonrasında odaklarını deprem bölgesinde kalıcı refahın tesisine katkı amacıyla mart ayında başlattıkları Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programına çevirdiklerini söyledi.

Programın, KOBİ, esnaf ve aile işletmelerinin, girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesi, bölgenin e-ticaret ve lojistik kapasitesinin artırılması, istihdam artırıcı hizmet ve faaliyetlerin bölgeye kaydırılmasının yanı sıra çocuklara ve ailelere eğitim ve sosyal destekleri kapsadığına işaret eden Tanır, uygulamaya geçirdikleri program ile bölge ekonomisinin tekrar ayağa kalkması için bölgedeki üretici, girişimci, KOBİ ve esnafı teknoloji, lojistik, satış ve pazarlama gücüyle desteklediklerini anlattı.

Tanır, Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin ilk saatlerinden itibaren tüm imkanlarıyla birçok yardım çalışmasını hayata geçirerek sektör paydaşlarıyla birlikte depremzedelere ihtiyaç malzemelerinin ulaşmasını sağladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığımız öncülüğünde gerçekleşen Deprem Yardımlaşma Seferberliği'ne destek verdik. 17 Şubat 2023'te hayata geçirdiğimiz 'Her Sipariş, Bir Destek' projesiyle deprem bölgesinde faaliyet gösteren üreticilerin ve kadın kooperatiflerinin yöresel ürünlerini, ticari amaç gütmeksizin satışa sunduk ve projemizi deprem bölgesinde bulunan tüm işletmelere, üreticilere ve esnafa açtık. Depremin ardından esnaf ve KOBİ'lerin işlerini hızla toparlamalarına destek olmak amacıyla ilk etapta, bölgedeki iş ortaklarının satış gelirlerinin tamamını, kesintisiz, komisyonsuz ve vade süresiz işletmelere aktardık. Buna ek olarak satıcıların daha fazla müşteriye ulaşmalarını sağlamak amacıyla her bir işletmeye HepsiAds üzerinden reklam ve tanıtım desteği de sağlıyoruz. Bölgeden, platformda satış yapan işletmelere e-ticaret, satış ve pazarlama gibi konularda online eğitimler de sunduk."

"İki E-Ticaret İhtisas Merkezi açıldı, üçüncü merkezin kurulum çalışmaları da devam ediyor"

Yapılan diğer çalışmalar hakkında bilgi veren Tanır, Hepsiburada olarak, bölgede e-ticaret ekosisteminin büyüyüp gelişmesi ve küçük işletmelerin ihtiyaçlarına yanıt vermesi amacıyla deprem felaketinin ardından E-Ticaret İhtisas Merkezleri projesini hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Tanır, "İlk ikisi Adana ve Hatay'da açılan merkezler, bölgedeki satıcılara lojistik, pazarlama, müşteri hizmetleri ve eğitim konularında destek sağlamaya devam ediyor. Program kapsamında toplam üç ihtisas merkezi açılmasını planlamıştık. Bu doğrultuda üçüncü merkezin kurulum çalışmaları da devam ediyor." dedi.

Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programı büyüyerek devam ediyor

Cem Tanır, Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programı kapsamında bölgedeki KOBİ ve esnafın platformları üzerinden gerçekleştirdiği ticaret hacminin bir yıl içinde 3,5 milyar TL'yi aştığını belirterek, "Programın başladığı günden itibaren yaklaşık 2 bin 800'den fazla yeni işletme, Hepsiburada ile e-ticarete adım attı. Ayrıca, program kapsamında girişimci kadın ve kadın kooperatiflerine özel desteklerle yaklaşık 3 bin 300 girişimci kadın ile kadın kooperatifinin bir yıl içinde gerçekleşen ticaret hacmi 272 milyon TL'ye yaklaştı." bilgisini verdi.

Program kapsamında bölgede e-ticaret yapmaya devam eden ve desteklerle e-ticarete adım atmak isteyen toplam 16 bin iş ortağı için sağlanan teknoloji, ticaret, lojistik ve pazarlama desteklerinin ve tüm Türkiye için kurgulanacak özel kampanyaların 2 yıl boyunca farklı ihtiyaçlar çerçevesinde devreye alınacağını bildiren Tanır, şunları söyledi:

"Destekler işletme ve esnafın teknolojik ve ticari kapasiteleri, sektörleri, büyüklükleri, işletme yapılarına göre farklı seviyelerde verilecek. Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programıyla Hepsiburada olarak 2 yılda bölgeden yapılacak satışları 10 milyar TL'lik hacme ulaştırmayı hedefliyoruz. Bölgedeki üretici ve satıcıların ürünlerinin, yapay zeka temelli teknolojilerle Hepsiburada'nın bireysel ve kurumsal müşterileriyle buluşturulmasıyla ve özel kampanyalarla platform satışlarında bölgenin ağırlığı ve hacmi artırmayı amaçlıyoruz. Bölgede e-ticareti artırmaya yönelik destek ve yatırımların etkisiyle 2 yılda 120 bin kişinin istihdamını ve 500 bin kişinin geçimine katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Hepsiburada olarak açıkladığımız destekler ve çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Ayrıca yeni kampanyalar ve projelerle de desteklerimiz devam ediyor."

Trendyol 3,7 milyon adedin üzerinde ekipman ve temel ihtiyaç malzemesini bölgeye taşıdı

Trendyol Grubu'ndan verilen bilgiye göre, Grup, depremin ilk gününden itibaren ekosisteminin tüm gücünü bölge için seferber etti. Trendyol platformunun yanı sıra Trendyol Tech'in yazılım yetkinliği, Trendyol Express'in lojistik ağı ve Trendyol Go'nun yemek ve market hizmeti, en hızlı biçimde depremzede vatandaşlarla buluşturuldu. İlk olarak acil ihtiyaçların karşılanmasına odaklanan şirket, kamu kurumlarından gelen acil ihtiyaç listesini ilk 72 saat içinde tedarik etti.

Barınma, ısınma, giyim, arama & kurtarma ve gıda malzemelerini önceliklendiren şirket, bunları en çok ihtiyaç olan noktalara sevkiyatını sağladı. Şirket, 3,7 milyon adedin üzerinde ekipman ve temel ihtiyaç malzemesini, 454 TIR ve 14 kargo uçağıyla, AFAD koordinasyonunda bölgeye taşıdı.

1300 kişilik gönüllü Trendyol saha ekibi 7/24 afet bölgesinde görev yaptı. Binlerce gönüllü Trendyol kuryesi ve taşıyıcı iş ortağı, ticari araç ve motosikletleriyle en uzak köyler dahil olmak üzere kritik noktalara ihtiyaç malzemeleri ve sıcak yemek ulaştırdı. Bugüne kadar 2,5 milyon kişilik sıcak yemek ve temel gıdayı deprem bölgesinin her köşesine ulaştıran Trendyol, 11 ildeki 65 restoran ve 30 seyyar mutfak ile toplam 470 bin öğün sıcak yemek çıkardı.

Grup ayrıca, Türkiye'de hiç üretimi bulunmayan dış mekan çocuk uyku tulumu için satıcılarıyla iletişime geçerek, binlerce ürünün üretilmesine ön ayak oldu ve hızlıca bölgeye tedarikini sağladı.

Trendyol aktarma merkezi yönetim tecrübesini ve operasyon yetkinliklerini bölgenin ihtiyaçları için hızlıca devreye soktu. Bu doğrultuda, depremin beşinci günü itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Kayseri, Adana ve Gaziantep ana aktarma merkezlerinin yönetimini üstlendi. Şirket ayrıca Trendyol Adana Aktarma Merkezi'nin açılışını erkene çekerek ihtiyaç malzemelerinin bölgeye daha hızlı ulaşmasını sağladı. 500 milyon TL yatırımla hizmete başlayan merkez, yaklaşık 20 bin metrekare alanıyla bölgenin en büyük aktarma merkezi olma özelliğini taşıyor.

Trendyol'dan satın alınan 2,3 milyon adet ürün, Trendyol Express TIR'larıyla 313 seferle bölgeye sevk edildi

Ticaret Bakanlığının başlattığı Deprem Yardımlaşma Seferberliği butiğini hayata geçiren Trendyol, AFAD'ın ilettiği acil ihtiyaç ürünlerinin yer aldığı butik aracılığıyla yapılan yardımları deprem bölgesine herhangi bir ticari kazanç olmadan ulaştırdı. Trendyol, butikteki satıcılardan komisyon ve kargo ücreti almayarak ihtiyaç malzemelerinin uygun fiyatlı olarak satışını sağladı.

Seferberlik kapsamında Trendyol'dan satın alınan 2,3 milyon adet ürün, Trendyol Express TIR'larıyla 313 seferle bölgeye sevk edildi. Tüm bunlar gerçekleştirilirken Trendyol satıcılarından büyük destek aldı ve süreci onlarla el ele yürüttü.

Afet bölgesindeki satıcıları tek çatı altında topladığı Siparişin Umut Olsun programını bir günde hayata geçiren şirket, sektörde ilk olan bu uygulamayla, afet bölgesinde faaliyetlerine devam edebilen yerel iş ortaklarının ürünlerini tek çatı altında topladı. Bu program, herhangi bir ticari kaygı olmaksızın, sıfır komisyon ve sıfır vade günü ile gerçekleştirildi.

Afet bölgesinde aktif görev alan STK'lerle iletişime geçen Trendyol, bu STK'ler için dijital destek kartlarını kullanıcılara açtı. Bu dijital destek kartları sayesinde STK'lere 200 milyon TL'nin üzerinde destek sağlandı. Yurt dışından destek vermek isteyenler için de earthquake.trendyol.com uygulaması devreye alındı. Normal şartlarda haftalarca sürecek bir çalışmayla devreye alınabilecek uygulama, 250'den fazla Trendyol yazılımcısının emeğiyle 48 saatte erişime açıldı.

Global e-ticaret platformları, iş ortakları, yatırımcılar ve yurt dışındaki kanaat önderleriyle iletişime geçen şirket, 170 milyondan fazla kişiye deprem bölgesine destek çağrısı yaptı. 70'ten fazla ülkeden kullanıcı earthquake.trendyol.com aracılığıyla hem yardım malzemesi hem de dijital kartlar aracılığıyla maddi desteklerini ulaştırdı.

Yarının Köyleri projesine, depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay da eklendi

UNDP işbirliğinde kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla başlatılan Yarının Köyleri projesine, depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay da eklendi. Ayrıca, spora ve sporculara destek olmak için Trendyol Yemek ile 2023-2024 sezonunda Trendyol Süper Lig'e geri dönen Atakaş Hatay spor'un resmi sponsoru olundu.

Türkiye Voleybol Federasyonu bünyesindeki Fabrika Voleybol Okulları'nın destekçisi olan Trendyol, deprem bölgesindeki okullarda eğitim gören çocukların voleybol eğitimlerine devam edebilmeleri için kıyafet ve spor malzemesi desteğinde bulundu. Ayrıca, İzmir depremi sonrasında Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde oluşturulan Kalpten Kalbe Burs Fonu'nun kapsamı genişletildi. Şirket, depremden etkilenen üniversite öğrencilerine eğitim hayatları boyunca burs desteği verecek.

Trendyol bölgedeki satıcılara 412 milyon TL komisyon desteği verdi.

Trendyol'un afet bölgesine şimdiye kadar verdiği destek 1,1 milyar TL'yi aştı. Bu desteğin 715 milyon TL'si şirketin kendi kaynaklarından, 401 milyon TL'lik kısmı Deprem Yardımlaşma Seferberliği butiği ile dijital destek kartlarından sağlandı. Trendyol kurduğu butik üzerinden geçen işlemlerden komisyon ve kargo bedeli almadı. Bu sayede 350 bini aşkın müşterisinin, 350 iş ortağının desteği ile daha uygun fiyatlı 2,3 milyon ürünün depremzedeler için alınmasını sağladı. Komisyon ve kargo bedelinin ulaştığı rakam 34 milyon TL oldu.

Ayrıca Siparişin Umut Olsun destek programı kapsamında 18 Şubat'tan itibaren afet bölgesindeki 35 bin satıcının satışlarından komisyon almayan şirket, program kapsamında bölgedeki satıcılara 412 milyon TL komisyon desteği verdi. 50 e-ticaret danışmanını satıcılara destek olması için bölgede görevlendirdi. Bunun yanında 4 ay boyunca satıcılara vade süresi, reklam, özel eğitim ve danışmanlık programları destekleri de sağlandı.

Trendyol, afet bölgesi için uzun vadeli ve kalıcı destek hedefliyor

Trendyol, afet bölgesi için uzun vadeli ve kalıcı destek hedefliyor. Bu kapsamda açılışını erkene çektiği Trendyol Adana Aktarma Merkezi'ndeki faaliyetleriyle bölgenin e-ticaret potansiyelini artırmayı amaçlıyor. Bölgede, Trendyol markalı ürünleri üreten 18 fabrika, 65 atölye ve 4 binden fazla çalışan bulunuyor. Şirket, bu işletmelere tüm gücüyle destek olmaya devam ediyor.

Bölgedeki satıcılarına Almanya ve Azerbaycan başta olmak üzere yurt dışı pazarlara açılma imkanı tanıyan Trendyol, büyük kısmı esnaf ve KOBİ'lerden oluşan satıcılarına tüm dünyada satış yapabilmeleri için teknoloji, eğitim ve dil entegrasyonu başta olmak üzere her türlü desteği sunuyor. Şirketin bölgede 3 yılda 70 milyar TL üzerinde ticarete aracılık etmesi bekleniyor.