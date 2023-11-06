6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Yeni Teknolojiler ve Ürünler Sergilendi

Shanghai'da düzenlenen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda, son teknolojiler ve yeni ürünler sergilendi. Fuar, 289 adet Global Fortune 500 şirketi ve sektör liderlerinin katılımıyla rekor bir katılım sağladı.

SHANGHAİ, 6 Kasım (Xinhua) -- Shanghai kentinde Pazar günü başlayan 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda son teknolojiler ve yeni ürünler ilk kez görücüye çıktı.

Fuar, bu yıl 289 adet Global Fortune 500 şirketi ve sektör liderlerinin katılımıyla yeni bir rekor kırdı. Fuara 3.400'ü aşkın katılımcı ve 394.000 profesyonel ziyaretçi kayıt yaptırırken, pandemi öncesi seviye yakalanmış oldu.