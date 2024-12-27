2025 yılında kim ne kadar emekli maaşı alır? İşte ek ödemeli hesaplama tablosu

Asgari ücret yüzde zam ile 22 bin 104 lira olarak netleşti. Artık gözler SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı artışına çevrildi. Türkiye'de memur emeklileri dahil 16 milyon emekli bulunuyor. TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası emekliye zam oranı kesinleşecek. Ardından kök maaşı 11 bin lira civarında olanlar için taban aylık düzenlemesine gidilecek. Emekli zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç lira olacak?

İLK ADIM ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA ATILDI

İşçi, memur ve emeklinin geliri 2025 yılında artacak. İlk adım asgari ücret zammı oldu. Asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Asgari ücret zammı sonrası sıra emekli ve memur zammına geldi.

EMEKLİNİN GÖZÜ 3 OCAK'TA

SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaş zammı alıyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, doğrudan son 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur maaş artışı enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile belirleniyor. Ocak 2025'te, 16 milyon emeklinin maaşı, kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi ile artacak. TÜİK aralık ayı enflasyon rakamlarını 3 Ocak Cuma günü saat 10:00'da açıklayacak. Bu veri sonrası 6 aylık enflasyon oranı netleşecek. 6 aylık enflasyon oranı doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı olacak. 3 Ocak 2025'te 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek. SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı belli olacak. Memur ve memur emeklisi zam oranı enflasyon farkı ve yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı ile hesaplanacak. En düşük emekli maaşı için harekete geçilecek. Yeni rakam Meclis'in onayına sunulacak. En düşük emekli maaşı düzenlemesinden doğan haklar ilk maaş dönemine yetişmese bile hak kaybı olmadan Şubat ayı ilk haftasında maaş farkı olarak hesaplara yatacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI İÇİN SADECE 1 VERİ KALDI

İstanbul Ticaret Gazetesi'nin haberine göre; emekli ve memur zammı 3 Ocak Cuma günü aralık ayı enflasyonu açıklanınca kesinleşecek. Bu rakamla beraber 16 milyon emeklinin ve 4 milyon memurun alacağı maaşlar belli olacak. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım ayı enflasyon rakamları kesinleşti. Buna göre 5 aylık enflasyon oranı yüzde 14,57 olarak hesaplandı. Bu rakam aralık ayı enflasyon oranı ile yeniden hesaplanacak. Merkez Bankası Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 45,28 olurken, 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 16,47 oldu. Buna göre SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur maaş artışları şöyle hesaplandı.

OCAK 2025 SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TABLOSU

SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 16,47

Memur enflasyon farkı yüzde 5,88

Toplu sözleşme zammı yüzde 6

Memur ve memur emeklisi zammı yüzde 12,23

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR ARTACAK?

Emekli kök maaş zammı belirlendikten sonra sıra en düşük emekli maaşı düzenlemesine gelecek. En düşük emekli maaşı, "Resen" verilen bir kararla belirleniyor; yani herhangi bir orana veya veriye dayanmıyor. Bu düzenlemede bütçe hesapları ve özellikle enflasyon rakamları dikkate alınıyor. Taslak çalışma tamamlandığında ise Meclis'e sunuluyor. Son iki dönemde en düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira artış gösterdi. 6 aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 16,47 olarak öngörülüyor. Bu iki veri göz önünde bulundurulduğunda, en düşük emekli maaşının 14 bin 500 ile 15 bin lira arasında bir seviyeye çıkarılması en olası ve güçlü formül olarak değerlendiriliyor.

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

Önce 6 aylık emekli zammı belli oluyor. Bu zam oranı emeklinin kök maaşına doğrudan uygulanıyor. Bunun üzerine yüzde 4 ilave ek ödeme yapılıyor. Son olarak bu rakam taban aylığın altında kalırsa Hazine desteği devreye giriyor. Örneğin kök maaşı 11.500 TL olan bir emekli düşünelim. Bu kişinin maaş ödemesi yüzde 4 ek ödemeyle 11.960 TL. Ancak en düşük emekli maaşı 12500 TL olarak belirlendiği için Hazine desteği ile bu rakama tamamlanıyor. Yani 540 TL Hazine desteği veriliyor. 6 aylık enflasyon zammının yüzde 16,47 ve en düşük emekli maaşının ocak ayında 15.000 TL olarak belirlendiğini varsayarsak; Bu kişinin emekli kök maaşı önce 13.394 TL'ye ardından yüzde 4 ek ödemeyle 13.930 TL'ye yükselecek. Bu rakam da Hazine desteği ile 15.000 TL'ye tamamlanacak ve emekliye ödenecek. Yani 1.070 TL Hazine desteği verilmiş olacak.