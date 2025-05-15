2025 Türkiye Bankasürans Zirvesi'nde Yapay Zeka ve Dijitalleşme Tartışıldı

Insurtech Hub Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Acer, bankacılık ve sigorta sektörlerini bir araya getiren 2025 Türkiye Bankasürans Zirvesi'nde "yapay zeka ve dijitalleşmenin" ele alındığını belirterek, "İki sektör arasındaki işbirliği fırsatlarının da ele alındığı zirve bankasürans sektörünün büyümesine katkı sunacak." dedi.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, alanında Türkiye'de ilk ve tek olan zirve, İstanbul'da düzenlendi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark ve Insurtech HUB ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, banka, sigorta ve özel emeklilik sektörlerinin kamu, birlik ve dernek yöneticilerini, banka ve sigorta şirketlerinin üst düzey temsilcilerini, akademisyenler ile fintek ve sigorta teknolojileri (insurtech) alanında faaliyet gösteren şirketleri buluşturdu.

Dijital dönüşüm, yenilikçi ürünler, fırsatlar, zorluklar ve geleceğe dair beklentilerin masaya yatırıldığı zirvede kamu ve özel sektör temsilcilerinden önemli isimler konuşmacı olarak yer alırken, düzenlenen panellerde bankasürans alanındaki gelişim, değişim ve dijitalleşme ele alındı.

Zirveye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Fatih Acer, uzun bir aradan sonra yeniden düzenledikleri zirveye kamu ve özel sektörden yoğun ilgi olduğunu kaydederek, etkinlikte bulunmasını istedikleri tüm paydaşların katılım gösterdiğini söyledi. Acer, "Etkinliğe katılan tüm isimler böyle bir zirveye ihtiyaç duyulduğunu, etkinlik sayesinde önemli bir eksikliğin giderilmiş olduğunu belirtti." diye konuştu.

"Bankalar, sigorta sektörünü bankasüransla büyütecek"

Fatih Acer, banka kanalı yoluyla yapılan sigorta poliçelerinin ve işlemlerinin bankasürans sektörünü oluşturduğunu belirterek, "Ülkemizde sigorta prim üretiminin yüzde 20'si, hayat sigortalarının yüzde 90'ı, bireysel emekliliğin yüzde 80'i bankasürans kanalıyla yapılıyor. Hayat sigortalarında ve BES'te bankalar olmazsa olmaz. Sigorta tarafında ise istenilen seviyede olmasak da bankalar hem pastayı hem de pastadan aldığı payı artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Bankaların teknolojiyi sigorta şirketlerine göre çok daha iyi kullandığını anlatan Acer, "Aynı zamanda bankalar müşterilerini daha çok iyi tanıyor ve sigortacılıkta onlara özel hizmetler sunabiliyor. Acentelerde bu konuda henüz istenilen seviyede değiliz. İşte bankaların pastayı, bu avantajları sayesinde hep birlikte büyütebileceklerine inanıyoruz." dedi.

"Bankasürans sektörünün büyümesine katkı sunacak"

Insurtech Hub Yönetim Kurulu Başkanı Acer, bankaların sigorta alanında müşterilerine daha çok ürün satmayı, yeni ürünler çıkarmayı istediğini vurgulayarak, bu noktada entegrasyon, müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve dijitalleşme gibi konularda çalışma yaptığını söyledi.

Acer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların yapılması gerektiği herkes tarafından ortaya konuldu. Bütün konuşmacılar ve panelistler yapay zeka teknolojilerinin geliştiğini, yapay zeka ile çalışmaya başladıklarını ve bunun sonuçlarının alınmaya başlandığını ancak yapılması gereken daha çok şeyin bulunduğunu anlattı. Yapay zekanın sigortacılığı kökünden değiştireceği, bütün iş yapış şekillerinin yapay zeka teknolojileriyle birlikte değişeceği belirtildi. Zirvede genel olarak 'yapay zeka ve dijitalleşme' konuşuldu. Kurumsal ve bireysel ürünlerin nasıl geliştirilebileceği, bu alanda nelere ihtiyaç duyulduğu, iki sektör arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiği gibi konular da öne çıktı. İki sektör arasındaki işbirliği fırsatlarının da ele alındığı zirve, bankasürans sektörünün büyümesine katkı sunacak. Bankasüransın ve sigorta sektörünün gelişimine katkı sağlayan itici bir güç olacak."

Acer, zirvenin sonuç bildirgesini kısa sürede açıklayacaklarını kaydederek, "Yapay zeka ve dijitalleşme teknolojilerine hazır olanın, yatırım yapanın ve bu alanda kendini geliştirerek söz konusu teknolojileri uygulayan şirketlerin sigorta sektöründe bir adım önde olacağı öne çıktı." diye konuştu.