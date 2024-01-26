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2024 Yılının İlk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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2024 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Antalya'daki yatırımların değerlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin sağlanması amaçlanan toplantıda, 2023 yılında tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi verildi.

2024 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. 2023 yılında Antalya genelinde 850 projeden 404'ünün tamamlandığı, 317'sinin ise halen devam ettiği açıklandı.

Antalya'daki yatırımların değerlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin sağlanması üzere gerçekleştirilen 2024 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleşti. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Vali Hulusi Şahin, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Belediye Başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

İller Bankası AŞ Antalya Bölge Müdürlüğü ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünün birer sunum gerçekleştirdiği toplantıda Vali Hulusi Şahin, kurumların 2023 yılındaki yatırım faaliyetlerini değerlendirdi. Şahin, il genelinde geçen yıl 850 projenin değerlendirildiğini, bunların 404'ünün tamamlandığını ve 317'sinin ise halen devam ettiğini belirtti.

"Turizmde hedef yeni rekorlar"

2024 yılının Türkiye ve Antalya'ya yatırım anlamında hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Vali Hulusi Şahin, "Ülkemiz dinamik bir ülke. İhracat rakamlarımız çok iyi. İmalat sektörü de çok iyi bir şekilde devam ediyor. Bunun yanında turizmde de rekorlar kırıldığını unutmayalım. Turizmde, 2024 yılında da bu rakamların çok daha üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Bu manada, üzerimize düşen görevleri tam ve layıkıyla yerine getirmeliyiz" dedi.

Yeni kavşaklar yapılacak

Yatırımlar çerçevesinde Antalya'da yaşanan trafik konusuna dikkat çeken Vali Şahin, "Uncalı, Duraliler ve Sanayi kavşağının imar problemlerini hızla çözüp vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Kepezüstü bölgesinde yakın zamanda açılacak olan şehir hastanesinin oluşturacağı trafik yoğunluğunu da göz önünde bulundurarak bir an önce farklı seviyeli kavşak yapılmalı" şeklinde konuştu.

"Batı Antalya'da mesafeler kısalacak"

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünce Antalya'da hayata geçirilecek olan otoyol projeleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Vali Şahin, "Finike-Demre-Kaş-Kalkan otoyolunun tamamlanması halinde, güzergahta 26 kilometrelik bir kısalma sağlanacak. Mesafeyle beraber süre de son derece kısalacak, virajlar ortadan kalkacak. Dolayısıyla, mevcut yolun oluşturduğu trafik güvenliğini tehdit eden olgu, yeni yolla birlikte ortadan kalkacak. ve bu şekilde Finike'den Kaş Kalkan'a kadar Kemer hattıyla da birleşince Antalya'nın batı hattı tamamen kaliteli bir ulaşım hizmetine kavuşacak. Elbette, yapılacak çalışmalar ile hem turizmde hem de tarımda ciddi mesafeler kat edilecek" ifadelerine yer verdi.

2024 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı soru-cevabın ardından sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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