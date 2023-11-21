2024 yılı bütçesi 370 milyon TL olarak belirlendi

Karabük İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantısının son birleşiminde 2024 yılı bütçesinin 370 milyon TL olduğu belirlendi.

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleşen Kasım ayı toplantısının son oturumu İl Özel İdare Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci'nin bilgilendirmesi ile başladı.

Karabük İl Özel İdaresi olarak sorumluluk sahasında 326 personel ile hizmet verildiğini belirterek sözlerine başlayan Kelleci, 2023 yılı asfalt programında 205 kilometre sıcak asfaltın köy yollarına serildiğini söyledi.

"Cumayanı taş ocağımızdaki sabit ve diğer seyyar konkasörümüz ile bu yıl 359 bin 350 ton malzeme üretimi gerçekleştirerek köy yollarımızın alt ve üst yapı çalışmalarında kullandık" diyen Kelleci, "Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü olarak şuanda 24 proje devam ediyor. 23 adet işin doğrudan temini tamamlandı ve 9 adet doğrudan temin işi devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Daha sonra Mali Hizmetler Müdürü Yılmaz Arat tarafından okunan 2024 yılı bütçesi oybirliği ile kabul edildi.

Toplantıda gelecek yılın bütçesinin 370 milyon TL olarak belirlendi.

Bütçe görüşmelerinin sona erdiği 20 günlük maratonun ardından özverili çalışmalarından dolayı İl Genel Meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Sözen, "2024 yılı bütçemiz hayırlı ve uğurlu olsun. İl Özel İdaremiz kendi kendine yeten bir kurum olup artık ihtiyaç fazlası ürettiğimiz malzemeyi satar konumuna gelmiştir. Bu durum İl Özel İdaremizin nereden nereye geldiğini gösteren güzel bir kanıttır. İl Özel İdaremiz artık satın almıyor, ihale etmiyor ve var gücüyle üretmeye devam ediyor. Tesislerimiz aralıksız çalışıyor. Buradan da elde ettiğimiz gelir vatandaşlarımıza, köylerimize hizmet olarak geri dönüyor. Yapılan çalışmalarda bunun en büyük göstergesidir" dedi.

2024 yılı mali bütçesinin kent için hayırlı olmasını dileyen Sözen, "Bizlere bu imkanları sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlarımıza, valimize, milletvekillerimize ve emeği geçen tüm personellerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KARABÜK