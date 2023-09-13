2022'de En Fazla Firma Toptan ve Perakende Ticaret Sektöründe Yer Aldı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2022 yılında en fazla firma toptan ve perakende ticaret sektöründe yer aldı. İmalat sektörü ise en yüksek aktif büyüklüğe sahip oldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında en fazla firmanın toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yer aldığını duyurdu.

TÜİK, Merkez Bankası ile birlikte hazırlanan, 2022 yılına ilişkin sektör bilançoları istatistiklerini açıkladı. 2009-2022 yıllarına ait idari kayıtlar baz alınarak hazırlanan çalışmada, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından derlenen gelir tablosu ve bilanço kayıtları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan istihdam verisi ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarından derlenen kredi bakiyeleri kullanıldı. Buna göre; en fazla firma 318 bin 556 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yer aldı. İmalat sektörünün toplam girişim sayısı içindeki payı, 2022 yılı için yüzde 16,5 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK AKTİF BÜYÜKLÜK İMALAT SEKTÖRÜNDE

Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna göre, 2022 yılında toplam aktif büyüklük 26 trilyon 351 milyar 610 milyon TL, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 18 trilyon 800 milyar 514 milyon TL oldu. Öz kaynakların toplamı ise 7 trilyon 551 milyar 95 milyon TL kaydedildi. İmalat sektörü 8 trilyon 109 milyar 620 milyon TL aktif büyüklük ile tüm sektörler arasında ilk sırada geldi. Öz kaynaklar bakımından da imalat sektörü 2 trilyon 945 milyar 288 milyon TL ile ilk sırada yer aldı.

EN YÜKSEK NET ZARAR GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE

2022 yılında tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı, 1 trilyon 511 milyar 478 milyon TL olarak gerçekleşti. İmalat sektörü 776 milyar 333 milyon TL ile en yüksek net kar elde eden sektör oldu. Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 350 milyar 439 milyon TL, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü ise 120 milyar 731 milyon TL net kar elde etti. Gayrimenkul faaliyetleri sektörü, 2022 yılını 20 milyar 908 milyon TL ve eğitim sektörü ise 1 milyar 438 milyon TL net zarar ile tamamladı.

En yüksek yurt dışı satış 2 trilyon 788 milyar 978 milyon TL ile imalat sektöründe gerçekleşti. Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yurt dışı satış 2 trilyon 448 milyar 62 milyon oldu. Sektör bilançoları kapsamında bulunan tüm firmaların toplam net satışları 31 trilyon 466 milyar 768 milyon TL, toplam faaliyet karı ise 2 trilyon 370 milyar 48 milyon TL olarak gerçekleşti.