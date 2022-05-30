2 gemiyle 464 yolcu geldi - Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen 2 yolcu gemisi, ilçeye toplamda 464 turist getirdi.

Marshall Adaları bayraklı 180 metre boyundaki Nautica isimli yolcu gemisi, Kuşadası Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen gemide ağırlıklı ABD uyruklu toplam 415 yolcu ile 394 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Antalya'ya gitmek üzere yola çıkacak.

İlçeye gelen diğer yolcu gemisi ise Yunanistan bayraklı 52 metre boyundaki Pan Orama. Yelkenli gemide ağırlıklı İngiliz olmak üzere toplam 49 yolcu ve 16 personel bulunuyor. Yunanistan'ın Patmos Limanı'ndan ilçeye gelen gemide akşam saatlerinde Yunanistan'ın Santorini adasına hareket edecek. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi