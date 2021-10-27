İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla üç yıl önce başlatılan "WinGlobal: Küresel Doğan StartUp"lar programı üçüncü dönem mezunlarını verdi.

İstanbul'un girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve İstanbul ekonomisinin global ölçekteki rekabet gücü ile bölgesel çekim gücünü artırması amacıyla üç yıl önce başlatılan "WinGlobal: Küresel Doğan StartUp"lar programı üçüncü dönem mezunlarını verdi. Ağustos ayında yapılan çağrı sonrası Winglobal projesine kabul edilen girişimlerden online gerçekleştirilen programı başarıyla tamamlayan toplam 16 girişim, online etkinlikte sahne alarak iş fikirlerini tanıttı. Etkinliğin açılış konuşmalarını Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Genel Müdürü İbrahim Elbaşı ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri Erkam Tüzgen gerçekleştirdi.

"Startuplar pandemi sonrası geleceği inşa ediyor"

Elbaşı yaptığı konuşmada, dünyanın değiştiğini, salgınla birlikte ekonomilerin, toplumların ve günlük yaşantıların da aksamalara uğradığını belirtti. Ancak bu aksamaların yeni fırsatları da beraberinde getirdiğine dikkat çeken Elbaşı, "Startup'lar pandemi sonrası bir gelecek inşa ediyor" dedi.

Girişimci olmak isteyenlere seslenen Elbaşı, "Yalnızca başarılı olmakla kalmayıp tutkulu olduğunuz bir iş bulmalısınız. Kriz zamanlarında, genellikle inovasyonun hızlandığını görüyoruz. Pandemi sırasında da böyle oldu. Bu süreçte birçok işletme zorlandı ve girişimciler yeni ve karlı iş modelleri buldu. Ama hala yapılacak çok iş var. Sadece İstanbul, Türkiye değil, hepimiz dünya sahnesinde bir rol oynamalıyız. Küçük ve yerel düşünmenin zamanı değil. Küresel bir lider olmak için küresel bir lider gibi hareket etmeliyiz. Bu nedenle biz de sahnemizi global olarak tanımlıyoruz. İşte bugün burada yer alan doğuştan küresel girişimler, gelişimlerinin ilk aşamalarında küresel olarak düşünmeye ve hareket etmeye başlayan, büyümelerini ölçeklendirmek için uluslararası pazarları ve kaynakları kullanan girişimlerdir. BTM olarak yaptığımız işle ilgili kodlarımız empatiye dayalı olduğundan duygularımızı her seferinde aynı coşku, kararlılık ve umutla tekrarlıyoruz. Farkımız burada yatıyor" diye konuştu.

"40'tan fazla girişim merkezi kuruldu"

İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen de konuşmasında verdikleri fonlarla bu zamana kadar 40'tan fazla girişim merkezi kurulduğunu belirtti. Tüzgen, "Bu merkezler binlerce girişime ulaştı. Bugünkü ev sahibimiz BTM, aralarındaki seçkin merkezlerden biri. Ayrıca 3 yıl önce iki motivasyonla ilk winglobal programını finanse ettik; Birincisi, girişimlerin küresel pazarlara ulaşmasını desteklemek, ikincisi ise uluslararası yatırımcıları Türkiye'nin girişim ekosistemine çekmek. 3 yıl sonra, BTM'nin programı kayda değer bir başarıyla sürdürdüğünü görmek harika" dedi.

Yürüttükleri tüm program ve desteklerine ek olarak bu yıl iki yeni enstrümanı hayata geçireceklerini de belirten Tüzgen şöyle konuştu: "Bu yeni enstrümanların İstanbul'daki startup'ları destekleyeceğine inanıyorum. Bunlardan biri de risk sermayesi yatırım programıdır. Ajans olarak İstanbul'daki startuplara yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarına yatırım yapacağız. Bu sayede girişimler yakın gelecekte finansal engelleri çok daha kolay aşacak. İkinci olarak, Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'ye katılacağız. İlk kez orada bir pavilyonumuz olacak. İstanbul'daki startup merkezleri ile iş birliği içerisinde 30'a yakın firmanın ürünlerini sergilemeleri ve iş ağları oluşturmaları için etkinliğe katılmasına destek olacağız. Türkiye'nin teknoloji şirketlerinin küresel arenadaki etkisini artırmaya kararlıyız. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda bu tür organizasyonlara daha sık katılmayı hedefliyoruz".

Konuşmaların ardından girişimciler sahne alarak iş fikirlerini anlatırken Keynote konuşmacılar Miguel Martin Avrupa Kıtası'nda Girişimci-Yatırımcı İlişkisi, Kassoum Coulibaly ise Afrika Kıtası Özelinde Girişimcilik konularında birer sunum yaptı.

Etkinlikte sunum yapan girişimler ise şöyle:

Bidustry: Bidustry endüstriyel kategorilerde marka ve ürünlerin, satıcıların organize edilerek sunulduğu, e-ticaret ve e-satın alma arasına konumlanmış özel bir pazaryeri.

Holoez: Holoez, online görüşme sırasında sunulmak istenilen 2D ve 3D içerikleri, gerçek zamanlı olarak, artırılmış gerçeklik teknolojisi ile holograma dönüştürerek içeriklerin anlatıcının yanında belirmesini sağlıyor.

İletmen: İletmen geliştirdiği yazılım sistemi ve mahalle odaklı operasyon yönteminden gelen akıllı teslimat sistemi ile esnaf, e-ticaret ve lojistik firmaları için mikro teslimat hizmeti sunuyor.

Kuvarsedu: Tüm öğrenim seviyelerinde yaşayarak öğrenilen, kullanıcıların ve geliştiricilerin basitçe içerik üretebildiği XR (VR/AR) eğitim platformu.

Madcraft Studios: Madcraft Studios, birden fazla platforma keyifli içerikler üreten bir oyun girişimi.

Medicaurosim: MedicaUroSim simulatörü yazılım ve donanım ile birlikte gerçek hasta senaryolarını kullanarak endoskopik prosedürlerin oyunlaştırılmış ve fiziki simülatörler ile geliştirilmiş hali.

Numondial: Numondial Baklava size tüm iletişim kanallarını, CRM ve dijital dönüşüm yolculuğunu, yapay zeka destekli olarak tek platformda sunuyor.

Octo: Octo, topluluğunuzu daha etkin bir şekilde yönetebilmeniz için tasarlanmış, yapay zeka destekli dijital bir platform.

Peerbie: PeerBie patentli teknolojisi ile işyerlerinde verimlilik ve takım çalışmasını sağlayan hepsi bir arada ürün.

Phoenix Enerji: Phoenix Enerji fosil yakıt kullanan fabrikaların bacalarında oluşan CO'dan: CO+H2O=>CO2+H2 reaksiyonu ile hidrojen üretilmesi ve bunun yakıt olarak kullanılması, ürününün hem üretim hem bakım hem satışını gerçekleştiriyor.

Pollective: Yeni nesil araştırma ve pazarlama platformu.

Servissoft: İşletmelere bakım, tesis ve varlık yönetimi sistemleri için akıllı çözümler sunarak, çalışma süresini artırma, verimliliği iyileştirme ve iş kararlarını yönlendirme konusunda yardımcı olan bir teknoloji şirketi.

Sizlik İş: Sizlik İş, insanların daha iyi hayatlara sahip olmaları için ekonomik fırsatlar oluşturan, şirketlerin ve freelancerların potansiyellerini ortaya çıkararak yeni yöntemlerle çalışmalarını sağlayan, güçlü ve güvenli bir platformla, tek kişilik start-up'lardan grup şirketlerine kadar herkese hizmet veren bir hizmet-çözüm entegratörü.

Tech Kale Group: Tourist, tek bir tuşla dünyanın en popüler 70 şehrini bir arabayla gezmenizi sağlıyor.

Uservision: Uservision, kalitatif araştırmaları teknolojisini kullanarak dijitalleştirir ve markaların kullanıcılarını derinlemesine bir şekilde anlamalarını sağlayarak rekabet avantajı oluşturur.

Queeme: Queeme, işlerini dijital hale getirmek isteyen ve sürdürülebilir büyümeye ihtiyaç duyan şirketler için dijital müşteri deneyimi çözümü. - İSTANBUL