Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 526 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 526 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 429 bin 304 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 4 milyon 385 bin 133 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 526 lira 31 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 544 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 602 lira 10 kuruş, satış fiyatı 2 bin 450 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 131 milyon 661 bin 630 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 131 milyon 948 bin 878 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri
Pandora Papers'taki iddialara Rönesans Holding'den yalanlama geldi

Pandora Papers'taki iddialara Rönesans Holding'den yalanlama geldi

 Yunan Bakan Mitarakis, AB'ye Türkiye'ye verdiği sözleri tutma çağrısında bulundu

Yunan Bakan Mitarakis, AB'ye Türkiye'ye verdiği sözleri tutma çağrısında bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Vladimir Putin Temel Karamollaoğlu
Magazin Bergen Alişan Seda Sayan Amelia Hamlin
Spor Muslera Serdar Aziz Ali Palabıyık Ahmet Nur Çebi Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 14:35:45. #1.17#