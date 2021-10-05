Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 526 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 429 bin 304 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 4 milyon 385 bin 133 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 526 lira 31 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 544 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 602 lira 10 kuruş, satış fiyatı 2 bin 450 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 131 milyon 661 bin 630 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 131 milyon 948 bin 878 metreküp olarak kayıtlara geçti.