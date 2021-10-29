ÖİB Aydın'ın Çine ilçesindeki taşınmazın satışını onayladı

AYDIN (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) Aydın'ın Çine ilçesindeki taşınmazın satışına onay verildi.

ÖİB'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programındaki Sümer Holding AŞ'ye ait Aydın'ın Çine ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan 8 bin 373,95 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapıların, 4 milyon 875 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Has Karaaslan İnşaat Ticaret Limited Şirketine satışı onaylandı.

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