M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, 15 Ekim itibarıyla 4 trilyon 252 milyar liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 15 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla M3 para arzı yüzde 2,54 artışla 4 trilyon 252 milyar 477 milyon 389 bin lira oldu. M3 para arzı, 8 Ekim'de 4 trilyon 147 milyar 228 milyon 250 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde vadesiz TL mevduatı, yüzde 6,63 artışla 409 milyar 335 milyon 593 bin liraya yükselirken, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı yüzde 3,33 artarak 900 milyar 489 milyon 834 bin liraya yükseldi.

Vadeli TL mevduatı yüzde 0,77 artışla 1 trilyon 372 milyar 394 milyon 984 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 3,22 yükselerek 1 trilyon 233 milyar 803 milyon 805 bin lira düzeyinde gerçekleşti.