Güncel canlı altın fiyatları! Altın yorum ve grafiği! Altın düşer mi, yükselir mi? Gram altın, Cumhuriyet altını, çeyrek altın fiyatı kaç? | 27 Ekim
Birçok amaçla özellikle de yatırım aracı ile altın alım ve altın satımı yapılmaktadır. Bu sebeple vatandaşlar Altın alış ve satış fiyatlarını merak ederler. 27 Ekim güncel canlı altın fiyatları! Altın yorum ve grafiği! Altın düşer mi, yükselir mi? Gram altın, Cumhuriyet altını, çeyrek altın fiyatı kaç?
Yatırım amaçlı, ticari amaçlı, özel amaçlı olarak altın alış ve satışı milyonlar insan tarafından yapılmakta ve günlük altın alış ve satış fiyatı takip edilmektedir. Birçok amaçla özellikle de yatırım aracı ile altın alım ve altın satımı yapılmaktadır. Bu sebeple vatandaşlar Altın alış ve satış fiyatlarını merak ederler. Peki, 27 Ekim Çarşamba Güncel altın fiyatları ne durumda, Altın düşecek mi, yükselecek mi? Altın'da son durum nedir? CANLI altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatı nedir? Tam altın fiyatı ve yarım altın fiyatı nedir? İşte haberimizde...
Güne 545,36 TL'den başlayan gram altının alış fiyatı 543,54 TL'ye düşmüştür.
Güne 550,04 TL'den başlayan gram altının satış fiyatı 548,25 TL'ye düşmüştür.
Güne 890,74 TL'den başlayan çeyrek altının alış fiyatı 888,11 TL'ye düşmüştür.
Güne 908,92 TL'den başlayan çeyrek altının satış fiyatı 906,61 TL'ye düşmüştür.
Güne 36666 TL'den başlayan Cumhuriyet altının alış fiyatı 3656 TL'ye düşmüştür.
Güne 3703 TL'den başlayan Cumhuriyet altının satış fiyatı 3694 TL'ye düşmüştür.
Güne 3599 TL'den başlayan tam altının alış fiyatı 3591 TL'ye düşmüştür.
Güne 3635 TL'den başlayan tam altının satış fiyatı 3629 TL'ye düşmüştür.
Güne 1781 TL'den başlayan yarım altının alış fiyatı 1777 TL'ye düşmüştür.
Güne 1817 TL'den başlayan yarım altının satış fiyatı 1814 TL'ye düşmüştür.
Gram altın fiyatı alış: 543,54 TL satış: 548,25 TL
Çeyrek altın fiyatı alış: 888,11 TL satış: 906,61 TL
Cumhuriyet altını fiyatı alış: 3656 TL satış: 3694 TL
Tam altın fiyatı alış: 3591 TL satış: 3629 TL
Yarım altın fiyatı alış: 1777 TL satış: 1814TL