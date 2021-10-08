GAZİANTEP (AA) - MST İş Makinaları, Başak Traktör ve ELS Lift markaları, modelleriyle Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Akort Fuarcılık iş birliğinde Gaziantep'te düzenlenen "EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı"nda sergilendi.

SANKO Holding'den yapılan açıklamaya göre, MST İş ve Tarım Makinaları, Başak Traktör ve ELS Lift, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda ürünlerini hedef kitlesiyle buluşturdu.

MST İş ve Tarım Makinaları Genel Müdürü Aydın Karlı, fuarda 6 serisi bekoloder (kazıcı yükleyici), telehandler (teleskopik forklift), mini ekskavatör, ağır hizmet (maksi) tipi ekskavatörlerini tanıttıklarını söyledi.

İlk ve tek yerli üreticisi oldukları telehandleri 7 metreden 18 metreye kadar farklı metre ve tonajlarda ürettiklerini belirten Karlı, "Fuarda ayrıca 2017 yılında pazara sunduğumuz 22 ve 30 ton kapasiteli paletli ekskavatörlerimizi sergiliyoruz. Operatör konforunu ve rahatlığını ön planda tutuyoruz. Makinelerimizin tercih edilme nedeni yakıt ekonomisi ve müşteri memnuniyetidir." ifadelerini kullandı.

Hem üretim teknolojileri hem de makinalarda kullandıkları ekipmanların son teknolojiye sahip olduğunu vurgulayan Karlı, şunları kaydetti:

"Bu sayede makina verimliliği ve yakıt sarfiyatında avantaj sağlayarak, tercih nedeni oluyoruz. MST İş ve Tarım Makinaları, Türkiye'nin 55 noktasında kurulu yaygın hizmet noktasıyla müşterilerine kesintisiz yedek parça ve servis hizmeti sunuyor. Parça bulunabilirlik oranımız yüzde 100'lere yaklaşmış durumda."

Başak Traktör, sınıfında en az yakıt tüketen traktörler üretiyor

Başak Traktör Bölge Bayisi Gönenç Udumlu ise fuarda tasarım ödüllü 5120 dahil olmak üzere 16 modeli ziyaretçilerle buluşturduklarını bildirdi.

Çiftçilere 2055, 2060, 2075, 2080, 2090, 2105, 2110, tek- çift çeker, bahçe, tarla, kompakt-kabinli Başak Traktör modellerinin tanıtımını yaptıklarını anlatan Udumlu, şöyle devam etti:

"Traktörlerimiz genel özellikleriyle kendi sınıflarında en az yakıt tüketimine sahip ve en sorunsuz traktörlerdir. Yüzde 100 yerli üretim ve yedek parçaya ulaşımı kolaydır. 24 saat sınırsız üç mobil servis ekibimiz bölgemizde çiftçilerimize hizmet vermektedir."

Az yakıt tüketimi konusunda çok iddialı olduklarına vurgulayan Udumlu, Başak Traktör modellerinin az yakıt tüketiminin yanı sıra, sağlamlığı ve işlevselliğiyle de çiftçiler tarafından tercih edildiğine dikkat çekti.

ELS Lift yüksekte güvenli çalışma olanağı sağlıyor

ELS Lift Satış Pazarlama Direktörü İrfan İşmak da yüksekte güvenli çalışmayı sağlayan iş güvenliği ekipmanlarını Gaziantep'te hedef kitleleriyle buluşturduklarını ifade ederek, EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda dört farklı modeli ziyaretçilerle buluşturduklarının altını çizdi.

ELS Lift'in seri üretimdeki ürün gamının 4,5 metreden 15 metreye kadar olduğunu açıklayan İşmak, 2022 yılının ilk çeyreğinde makaslı personel yükseltici kategorisinde çalışma yüksekliği 16 ve 19 metre olan makinelerin seri üretimine başlanacağının bilgisini paylaştı.

İşmak, 2022 yılının son çeyreği itibariyle prototipinin tamamlanması beklenen, engebeli arazide kullanıma uygun olan çalışma yüksekliği 12 metre dizel makaslı personel yükseltici platformu da kullanıcılarının beğenisine sunacaklarını duyurdu.