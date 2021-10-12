Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,44 -0,91 -29,72 Acıpayam Selüloz 16,87 -0,12 -0,93 Adel Kalemcilik 25,24 -0,79 -24,41 Adese Gayrimenkul 1,19 0,85 -57,50 Afyon Çimento 3,54 -3,01 -30,72 AGESA Hayat Emeklilik 20,34 0,39 18,70 Ak Enerji 1,89 0,00 -14,48 Akbank 5,33 0,19 -21,13 Akçansa 15,41 1,25 -4,30 Akdeniz Yatırım Hold. 1,93 0,52 -19,69 Akfen GMYO 6,63 3,11 153,94 Akın Tekstil 30,58 -1,04 -3,72 Akiş GMYO 1,75 0,00 -37,33 Akmerkez GMYO 36,50 -0,65 -40,96 Aksa 20,56 1,28 48,83 Aksa Enerji 6,59 1,38 77,15 Aksigorta 7,03 0,29 -15,39 Aksu Enerji 15,52 1,17 105,64 Alarko Carrıer 292,70 -0,41 -19,48 Alarko GMYO 22,50 1,81 -11,17 Alarko Holding 8,45 1,93 -0,84 Albaraka Türk 1,81 0,00 -6,70 Alcatel Lucent Teletaş 23,50 0,86 -20,77 Alkim Kağıt 14,71 0,14 13,65 Alkim Kimya 16,71 0,12 18,62 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,45 -0,68 -1,08 Altınyunus Çeşme 53,55 -6,05 7,19 Anadolu Efes 21,14 0,19 -1,04 Anadolu Grubu Holding 24,18 -0,58 -7,44 Anadolu Hayat Emek. 10,22 1,19 27,19 Anadolu Isuzu 17,83 -0,06 -0,94 Anadolu Sigorta 6,33 -0,94 -12,33 Anel Elektrik 2,48 0,00 -21,77 Arçelik 32,26 0,75 13,36 ARD Bilişim Teknolojileri 44,30 0,54 -7,86 Arena Bilgisayar 9,60 0,10 -11,95 Armada Bilgisayar 48,62 -1,50 -0,94 Arsan Tekstil 4,42 0,68 10,89 Arzum Ev Aletleri 17,14 -0,23 -29,07 Aselsan 15,95 0,82 -12,60 Ata GMYO 3,87 0,26 -29,76 Atakule GMYO 2,81 0,36 20,03 Atlantis Yatırım Holding 5,50 -1,43 -1,08 Atlas Yat. Ort. 1,40 0,00 -20,00 ATP Bilgisayar 33,58 -0,94 Avrasya GMYO 2,01 -1,95 -23,26 Avrasya Petrol ve Tur. 2,50 -1,57 -21,88 Avrupa Yatırım Holding 6,64 -0,45 10,67 Aydem Enerji 6,83 0,59 Ayen Enerji 5,04 0,80 -6,84 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,45 -0,49 63,57 Aygaz 16,84 -0,12 18,71 Bagfaş 21,38 -2,82 6,90 Bak Ambalaj 19,55 2,52 -1,14 Balatacılar Balatacılık 9,51 0,00 15,41 Bantaş Ambalaj 3,34 -0,30 6,82 Banvit 64,00 0,00 23,08 Başkent Doğalgaz GMYO 30,10 0,67 Baştaş Başkent Çimento 9,30 1,53 -46,46 Batı Çimento 13,66 0,00 190,02 Batısöke Çimento 2,52 1,20 3,28 Bayrak Taban Sanayi 10,68 0,56 0,66 Bera Holding 10,19 0,10 -49,75 Berkosan Yalıtım 7,56 -2,70 -15,25 Beşiktaş Futbol Yat. 5,95 0,17 47,28 Beyaz Filo 9,20 -2,02 -8,72 Bilici Yatırım 15,07 1,14 172,35 Bim Mağazalar 62,90 0,08 -11,77 Biotrend Çevre ve Enerji 26,24 3,31 Birko Mensucat 1,07 0,94 -3,60 Birleşim Mühendislik 9,19 0,99 Birlik Mensucat 2,14 -0,47 -38,15 Bizim Mağazaları 12,79 -0,62 -14,59 BMS Çelik Hasır 8,50 0,95 Boğaziçi Beton Sanayi 4,48 0,00 Borusan Mannesmann 23,00 -1,12 -17,27 Borusan Yat. Paz. 331,70 -0,39 -26,98 Bosch Fren Sistemleri 815,50 -0,35 -33,68 Bossa 27,08 0,30 51,71 Brisa 21,98 1,57 13,51 Burçelik 22,82 0,62 8,56 Burçelik Vana 21,40 -0,47 -56,91 Bursa Çimento 3,51 0,29 -29,48 Carrefoursa 44,00 -0,86 -38,72 Casa Emtia Petrol 127,20 -0,62 20,00 Ceo Event Medya 8,57 -0,12 33,28 Coca Cola İçecek 82,65 -0,36 30,14 Cosmos Yat. Holding 10,40 -0,76 29,03 Credıtwest Faktorıng 4,77 2,14 -18,74 Çan2 Termik 14,62 2,96 Çelebi 158,10 0,06 -13,38 Çelik Halat 6,23 -0,16 -31,52 Çemaş Döküm 1,16 0,00 -31,87 Çemtaş 13,36 4,13 -14,96 Çimbeton 206,20 -0,48 -30,46 Çimentaş 27,00 -0,22 -25,33 Çimsa 31,66 0,13 77,87 Çuhadaroğlu Metal 8,24 -0,24 8,32 Dagi Giyim 3,36 1,82 -1,36 Dagi Yatırım Holding 12,35 -0,96 -4,26 Dardanel 2,55 -0,39 -52,11 Datagate Bilgisayar 13,90 -0,43 -13,72 Demısaş Döküm 6,80 1,04 5,01 Denge Holding 1,49 0,00 -50,94 Deniz GMYO 1,68 -0,59 -8,80 Derimod 9,45 -0,53 -2,98 Derlüks Yatırım Holding 5,20 -1,52 -41,04 Desa Deri 8,01 0,75 -17,76 Despec Bilgisayar 9,26 0,54 -29,10 Deva Holding 23,80 3,12 -1,07 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,04 0,00 2,46 Diriteks Diriliş Tekstil 4,72 -1,67 26,54 Ditaş Doğan 16,29 -0,67 25,25 DO-CO 795,90 1,67 26,33 Doğan Burda 36,00 2,51 60,43 Doğan Holding 2,59 0,39 -13,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,15 0,00 -7,68 Doğusan 4,54 -1,09 3,65 Doğuş GMYO 9,67 -0,82 18,36 Doğuş Otomotiv 30,86 -1,28 19,04 Döktaş Dökümcülük 28,76 0,14 -6,07 Duran Doğan Basım 14,77 -0,20 40,80 Dyo Boya 10,20 -0,58 -9,31 Eczacıbaşı İlaç 5,85 0,52 -18,77 Eczacıbaşı Yatırım 36,98 -0,32 37,37 E-Data Teknoloji 10,01 0,30 Edip Gayrimenkul 3,81 9,80 14,76 Ege Endüstri 1.167,30 2,48 -29,89 Ege Gübre 172,30 -1,26 20,11 Ege Profil 27,26 0,00 -28,71 Ege Seramik 14,48 1,40 49,86 Egeplast 23,90 0,59 -28,23 Ekiz Kimya 6,40 5,44 -10,24 Emek Elektrik 2,84 -0,35 -0,54 Eminiş Ambalaj 18,88 0,43 -48,75 Emlak Konut GMYO 1,80 0,56 -14,88 Enerjisa Enerji 10,57 0,28 -8,33 Enka İnşaat 10,28 1,28 45,99 Erbosan 88,00 -1,35 116,99 Ereğli Demir Çelik 17,66 0,57 34,43 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,25 -0,31 Ersu Gıda 4,52 -7,57 -8,50 Escar Turizm Taşımacılık 21,86 -2,50 Escort Teknoloji 5,34 0,56 -18,72 Esenboğa Elektrik 28,86 0,91 51,69 Etiler Gıda 5,35 2,88 34,42 Euro Kapital Yat. Ort. 5,05 -3,07 32,22 Euro Trend Yat. Ort. 3,41 -1,16 -3,63 Euro Yat. Ort. 3,67 5,16 -17,37 Euro Yatırım Holding 1,95 -0,51 -31,34 Europap Tezol Kağıt 14,76 0,41 Fade Gıda 8,11 -0,25 55,91 Fenerbahçe Futbol 31,18 0,58 5,48 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,31 -0,43 -21,64 F-M İzmit Piston 102,50 -0,39 -16,39 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,24 0,66 -6,06 Ford Otosan 162,20 0,50 32,80 Formet Metal ve Cam 1,28 0,00 -47,82 Frigo Pak Gıda 20,80 -1,14 -0,86 Galata Wind Enerji 4,19 -0,24 Galatasaray Sportif 3,43 -2,00 -15,31 Garanti Bankası 9,52 0,85 -6,22 Garanti Faktoring 12,37 -0,72 11,14 Garanti Yat. Ort. 2,28 0,88 -29,10 Gedik Y. Men. Değ. 6,73 -0,30 13,57 Gediz Ambalaj 15,71 4,25 17,24 Gen İlaç 13,55 0,37 Gentaş 3,10 0,32 -31,31 Gersan Elektrik 5,33 0,57 -13,19 Girişim Elektrik Sanayi 23,40 8,33 Global Men. Değ. 6,06 0,17 0,83 Global Yat. Holding 1,91 0,00 -45,63 Good-Year 7,85 -0,51 -1,48 Göltaş Çimento 37,30 -1,37 -9,12 Gözde Girişim 5,70 0,00 -28,57 GSD Denizcilik 4,15 6,14 70,42 GSD Holding 2,79 2,57 11,16 Gübre Fabrik. 49,34 -0,60 -42,66 Güler Yat. Holding 2,48 0,40 -28,38 Halk GMYO 2,32 -0,43 -23,88 Hatay Tekstil 16,48 -2,20 20,86 Hedef Girişim 2,67 1,52 5,75 Hektaş 8,33 -0,48 55,93 HUB Girişim 9,80 0,00 -46,15 Hürriyet Gzt. 2,14 -0,47 1,90 ICBC Turkey Bank 5,47 -1,08 -15,85 İdeal Finansal Teknolojiler 45,36 1,89 237,00 İdealist GMYO 2,29 -2,97 -3,50 İhlas Ev Aletleri 0,95 0,00 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,84 0,00 -32,80 İhlas Gazetecilik 0,92 0,00 -62,65 İhlas Holding 0,56 1,82 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,81 1,25 -28,95 İndeks Bilgisayar 6,46 -1,52 39,04 Info Yatırım 3,95 0,25 -15,43 İntema 33,70 -0,35 -15,54 Inveo Yatırım Holding 96,45 -0,72 118,11 İpek Doğal Enerji 12,47 1,38 -4,66 İskenderun Demir Çelik 12,18 0,00 34,79 (Sürecek) (Sürecek) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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