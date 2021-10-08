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ATO üyeleri yeni markalarıyla kozmetik fuarında stant açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
ATO üyeleri yeni markalarıyla kozmetik fuarında stant açtı

Ankara Ticaret Odası (ATO) üyesi kuaför, berber ve güzellik salonlarının kooperatif çatısı altında oluşturdukları markanın ürünleri, Kozmetik, Hijyen ve Güzellik Günleri Fuarı'nda sergilendi.

ANKARA (İHA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) üyesi kuaför, berber ve güzellik salonlarının kooperatif çatısı altında oluşturdukları markanın ürünleri, Kozmetik, Hijyen ve Güzellik Günleri Fuarı'nda sergilendi.

Açılışı ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımı ile gerçekleşen Kozmetik, Hijyen ve Güzellik Günleri Fuarı'nda ATO'nun 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi de stant açtı. Standı ziyaret eden ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO'nun Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi'ne kayıtlı kuaför, berber ve güzellik salonlarının pandemide kapalı oldukları dönemi dayanışma içinde marka oluşturmak için çalışarak geçirdiklerini ve Kuaförler Kooperatifi kurarak üretime yöneldiklerini söyledi. Yılmaz, "Sektör firmaları, birbirlerini destekleyerek ortaya bir çalışma koydu. Biz de ATO olarak bu çalışmayı destekledik" dedi. Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de pandemi sürecinde ATO ve Esnaf Odaları üyelerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

ATO Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Ömer Sarıoğlu ise fuarın önemine dikkat çekerek, "Pandeminin etkilerinin devam ettiği bu zorlu süreçte hem üyelerimize destek olmak hem de onları tedarikçi firmalarımızla bir araya getirerek yeni ürünleri tanıtmak, aynı zamanda da yapacağımız şovlar, gösteriler ve konserlerle sektörümüze moral vermek istiyoruz" dedi.

Komite Üyesi ve Kuaförler Kooperatifi (KUKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Deliktaş da komiteye kayıtlı üyelerin bir araya gelerek yerli ve milli üretime dayanan KUKOOP adıyla marka kurduklarını anlattı. Deliktaş, yapılacak üretimle ithal ürün kullanımı ve yüksek fiyat sorununu ortadan kaldırmayı amaçladıklarını söyledi.

Fuarda Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz'a katkılarından ötürü plaket takdim etti. - ANKARA

ATO üyeleri yeni markalarıyla kozmetik fuarında stant açtı

ATO üyeleri yeni markalarıyla kozmetik fuarında stant açtı

ATO üyeleri yeni markalarıyla kozmetik fuarında stant açtı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: ATO üyeleri yeni markalarıyla kozmetik fuarında stant açtı - Haberler Ekonomi
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