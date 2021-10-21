ATO Başkanı Baran, Odanın ekim ayı meclis toplantısında konuştu Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kıbrıs'ı uğruna can verecek topraklardan biri olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye her zaman için KKTC'nin eşit hak ve hürriyetinin olduğu bir anlaşma zemini aramaktadır." dedi.

Odanın ekim ayı olağan meclis toplantısı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilleri ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Baran, buradaki konuşmasında, Kıbrıs'ı uğruna can verecek topraklardan biri olarak gördüklerini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının adada eşit şekilde, barış ve huzur içinde yaşamını sürdürmesini önemsediklerini vurgulayan Baran, bu eşitliği sağlayacak tüm çözüm önerilerini desteklediklerini bildirdi.

Baran, 2004 yılındaki Annan Planı'nı anımsatarak, "2004'te Avrupa Birliği (AB) dedi ki 'Annan Planı'nı kabul eden taraf AB'ye girebilir.' Ancak AB'ye planı kabul etmeyen tarafı aldılar. Yani bizim düşmanlarımız mert değil. Bize verdikleri sözü tutmadılar. Annan Planı'na biz 'evet' dedik, Rumlar 'hayır' dediler ve AB'ye girdiler." ifadelerini kullandı.

AB'nin adada çözümü ve çözüm isteyen tarafı da bildiğini belirten Baran, AB'nin yanlış davrandığını kaydetti.

Baran, Avrupa Komisyonunun son Türkiye Raporu'nda, AB'nin Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs için taraflı bir yaklaşımının söz konusu olduğunu dile getirdi.

Bu durumun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Baran, "Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta KKTC'nin içinde olmadığı, taraflardan biri olmadığımız hiçbir anlaşmayı Türkiye imzalamaz, imzalamayacaktır. Türkiye her zaman için KKTC'nin eşit hak ve hürriyetinin olduğu bir anlaşma zemini aramaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, her zaman KKTC'nin yanında olduklarını sözlerine ekledi.