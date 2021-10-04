45. MODEF EXPO kapılarını dünyaya açtı

İNEGÖL, BURSA (İHA) - MODEF EXPO 2021 45. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, kapılarını törenle dünyaya açtı.

Bu yıl 45'incisi düzenlenen MODEF EXPO Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı açıldı açtı. Fuarın açılışında konuşan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Mobilya fuarımıza hoş geldiniz. Bir fuardan daha fazlası misyonu ile yola çıktığımız fuarımızı bu sene de açtık. 150'nin üzerinde firmamız fuarımıza katılım sağlıyorlar. Bunun yanı sıra kendi işyerlerinden fuara katılım sağlayan birçok mobilyacımız mevcut. Bütün sektörleriyle birlikte şehir olarak bir fuar gerçekleştiriyoruz. Bütün sektörlerimize büyük ölçüde katma değer sağlamaktadır. Bu bağlamda İnegöl, Türkiye'nin 21. büyük ekonomisi, 17. büyük ihracat yapan merkezi ve dış ticaret fazlası veren 10. büyük ekonomisi olmasıyla birlikte tamamen bir sanayi şehridir. İnegöl hem kendisine, hem Bursa'mıza, hem de ülkemize katkı sağlıyor. Özellikle Mobilya İhtisas OSB'mizin son aşamasına geldik, inşallah yer dağıtımlarını da yaparak sanayicimizle OSB'mizi buluşturmuş olacağız. Bunun yanında küçük sanayi sitelerimize büyük ihtiyaç duyuluyor. KOBİ ölçeğinde büyük sanayiciyi İnegöl'e getirecek 4. OSB için talepler geliyor. Bu bağlamda bu şehri planlarken sanayi şehri olarak planlamamızda ciddi fayda vardır. Burada yeni tasarımlarımız tüm dünyaya sunacağız. Fuara katılan ve katılamamasına rağmen kendini İnegöl'de hazırlayan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum. 110 ülkeden alım heyeti hedefledik. Şehrimizi tüm Türkiye'ye tanıtmış olduk. Katılım sağlayan firmalarımıza ve bütün ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Ali Rıza Ercan, "İnegöl 45. Uluslararası Mobilya Fuarının açılışında bulunmak, sizlerle bu heyecanı paylaşmak bizi son derece sevindiriyor. Fuarlar tanıtım merkezleri olduğu için son derece önem arz ediyor. İnegöl bu noktada şanslı şehirlerden bir tanesi. Belediye Başkanları bu işin patronluğuna soyunduğu için rahmetli Hikmet Şahin ile başlayan bu yolculuk Alinur Başkanımızla devam edip şu an Alper başkanımızla sürdürülmektedir. İştirakçi firmaları tebrik ediyor, bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Fuarın bugünlere gelmesinde büyük emeği olan MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanımız Yavuz Uğurdağ Beye de ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve aynı zamanda MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, "Sektörümüze müteşekkiriz. Bu organizasyon hem sektörümüze hem de şehrimize hayırlar getirsin. Yavuz Başkanım çok güzel bir slogan buldu, bir fuardan fazlası. Mobilya sektörü de bir sektörden fazlası Metalin, tekstilin, kimyanın, ağaç ürünlerinin ve birçok sektörün buluşma noktası. İtalya gibi gelişmiş ülkeler bundan çok istifade etti. Şehri geliştirmek istiyorsanız mobilyayı geliştirmeniz lazım. İtalya'nın gelişimi mobilyadan geldi. Mobilya sektörü imaj demek, yaşam alanı demek. İnsanlar evinde, ofisinde, hastanede, otelde ne kadar alan varsa hepsinde mobilya kullanıyor. Bir şehre Türk mobilyası gittiği zaman bunu insanlar daha çok fark ediyorlar. Mobilyacılar olarak ihracatın akıncılarıyız. Bu konuda mobilyacılarla gurur duyuyorum.Sene sonunda 4.5 milyar dolar mobilya ihracatı yapmayı hedefliyoruz. Diğer sektörlerin de önüne geçmiş olacağımızı düşünüyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımıza teşekkür ediyorum, ne zaman mobilya ile ilgili bir sorun olsa destek verdiler. 2023'te dünya mobilya ticaretinin %5'ini Türk mobilyacıları olarak alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, "Bursa'mız bu sene 16.2 milyar dolar ile sene sonu ihracatını yakalamış olacak. Şayet çip krizini yaşamamış olsaydık Bursa 18 milyar dolar eşiğini geçecekti. Bu rakamlar ithalatla birlikte yaklaşık 26-28 milyar dolarlık dış ticaret hacmi, BM'ye bağlı olan 137 ülkenin üzerinde bir rakam. Bunun itici güçleri var. Otomotiv gibi mobilya sektörü de bunun en önemli itici gücü. Bursa ekonomisinin neredeyse yüzde 50'si sanayi ekonomisinden gelmektedir. Bursa'nın kilogram geliri 4 dolar olan bir ihracat geliri var. Türkiye'nin ortalaması 1,30-1,40. Bursa bunun 3 katı. Bütün müteşebbislerimize, başta İnegöl, sonra Bursa ve ülkem adına teşekkür ediyorum. Yaptıkları gerçekten fedakarlık gerektiren çalışmalar. Bizlerin görevi bunları sürdürülebilir kılmaktır. Bursa'nın ihtisas sanayi alanlarını yükseltmemiz lazım. Bunu yaptığımız takdirde İnegöl de Bursa da önümüzdeki 50-100 yılda ülkesine ekonomik anlamda en büyük katma değeri sunmaya devam edecektir. Fuarımız bütün işletmelerimize hayırlar getirsin" dedi.

"Ekonomiye direkt katkı sağlayan bir ilçeyiz"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "45'incisini gerçekleştireceğimiz Mobilya Fuarımıza ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Sektörün içerisinde atılması gereken önemli adımlar var. Mobilyacı paydaşlarımızın taleplerini değerlendirerek şehrimizi geliştirmek için planlamalar yapmaya devam ediyoruz. Mobilya emek dostu bir sektör. Bu sektör için İnegöl'de çalıştıracak insan arıyoruz. Eksi işsizlik var, ihracat rakamları ortada. İnegöl, mobilya sektöründe alınmış olan hedef kararlara destek verecektir. Ekonomiye direkt katkı sağlayan bir ilçeyiz. İnşallah bundan sonra daha güçlü fuarlar yaparız. Emeği olan bütün kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, güzel bir fuar olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Duyduklarımız bizleri heyecanlandırıyor"

MODEF Fuarlarının geçmişinden bugüne kadar yaşadığı adımlardan bahsederek konuşmasına başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Ülkemiz güzel işlere imza atıyor. Birilerinin hamasi nutuklarla feveran ettiklerine bakmayın. Hepimizin ağzında maskeler, hala mesafeli oturuyoruz, hala korku ve kaygılarımız var. Sevdiklerimizden aramızdan ayrılanlar oldu. Hayat devam ediyor ve insanlar tüketmeye devam ediyor. El birliğiyle daha çok güzel işlere imza atacağız. Duyduklarımız bizleri ziyadesiyle heyecanlandırıyor. Daha fazla pazar aramak, daha çok ürünlerimizi geliştirip standartlarımızı artırmalıyız. Fuarımızın 45'incisini büyük bir başarıyla gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür eder, hayırlı ve bereketli çalışmalar dilerim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirilerek fuarın açılışı yapıldı. - BURSA