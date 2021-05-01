Ekipler, kapı kapı dolaşıp gıda kolisi dağıtıyor
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Ekipler, kapı kapı dolaşıp gıda kolisi dağıtıyor

Ekipler, kapı kapı dolaşıp gıda kolisi dağıtıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi dağıtımına başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi dağıtımına başladı. İçerisinde sıvı yağ, makarna, şeker, pirinç, bulgur, tuz, un gibi temel gıda maddelerinin yer aldığı Ramazan kolilerinin dağıtımı 13 ilçede devam edecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi öncülüğünde 'Biriz Beraberiz' sloganıyla bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi dağıtılıyor. Hijyenik bir ortamda özenle hazırlanan koliler, ekipler tarafından 13 ilçede tespit edilen vatandaşların evlerine ulaştırılıyor.

Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı, içerisinde sıvı yağ, makarna, şeker, pirinç, bulgur, tuz, un, zeytin gibi temel gıda maddelerinin yer aldığı Ramazan kolileri, yurttaşların mutfağına girecek. Korona virüs salgını nedeniyle tüm ülkede ilan edilen 17 günlük tam kapanma sürecinde de gıda kolilerinin yanı sıra dağıtımı gerçekleştirilen ücretsiz iftar yemekleri, 'Süt Senin Gurur Mersin'in' projesi kapsamında süt ve kuş üzümü dağıtımı gibi hizmetler aralıksız sürdürülecek. Gıda kolilerinin 4 merkez ilçede dağıtımı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından gerçekleştirilirken, diğer ilçelerde ise Muhtarlık İşleri Dairesi koordinesinde dağıtım yapılıyor.

"Mahallelerde kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımıza gıda kolilerini ulaştırıyoruz"

Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, verdiği bilgide, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda kolilerimizi ulaştırmaktayız. Veri tabanımızda bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı sistemimizde tespit ediyoruz. Kolilerimizi dağıtan arkadaşlarımız bu listelerle mahallelerde kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımıza bu gıda kolilerini ulaştırıyorlar. 13 ilçemizde başlattığımız bu dağıtım devam etmektedir" dedi.

"Kapanma sürecinde vatandaşlarımıza tam anlamıyla destek olmak adına 7/24 hazırız"

Ramazan ayının sonuna kadar dağıtımların devam edeceğini belirten Yıldırım, "Özellikle pandemi sürecinin yoğunlaştığı ve tam kapanmaların yaşandığı bu dönemde bu hizmetlerimiz çok anlamlı hale geliyor. Biz bu süreçte Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hem gıda kolisi hem süt hem kuş üzümü hem de iftar yemekleri ile vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlarımıza bu kapanma sürecinde tam anlamıyla destek olmak adına 7/24 hazırız. Arkadaşlarımız hijyen koşullarına uygun bir şekilde özenle çalışıyor. Vatandaşlarımıza ulaştırdığımız ürünlerin hijyenik olması için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Gıda kolilerini hazırlayan yetkililerden Mustafa Eren de ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere Ramazan kolilerinin özenle hazırlandığını ifade ederek, "Ramazan kolilerini biz burada hazırlıyoruz. Koliler toplamda 17,5 kilo olarak hazırlanıp içerisinde 2 sıvı yağ, 7 çeşit makarna, şeker, pirinç, bulgur, tuz, un ve zeytin yer alıyor. Mersin halkının Ramazan ayını kutluyor, hayırlı Ramazanlar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Ekipler, kapı kapı dolaşıp gıda kolisi dağıtıyor
Ekipler, kapı kapı dolaşıp gıda kolisi dağıtıyor
Ekipler, kapı kapı dolaşıp gıda kolisi dağıtıyor
Ekipler, kapı kapı dolaşıp gıda kolisi dağıtıyor
Ekipler, kapı kapı dolaşıp gıda kolisi dağıtıyor
Ekipler, kapı kapı dolaşıp gıda kolisi dağıtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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