Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı ZBEÜ Rektörü'nü ziyaret etti

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan'ı makamında ağırladı. Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu da yer aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, Cumhuriyet Başsavcısı Alan'la bir süre sohbet etti. Cumhuriyet Başsavcısı Alan ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti. Ziyaret, iyi niyet temennileri ile sona erdi. - ZONGULDAK