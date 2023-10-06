Yüksek Öğretim Kurumlarında 'Kariyer Planlama' Dersi İçin İlk Toplantı Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin (CBİKO) önerisiyle Yüksek Öğretim Kurumları'nda öğrencilerin kariyer gelişimlerine destek olmak amacıyla yürütülen 'Kariyer Planlama' dersinin 2023-2024 öğretim yılı ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Nasrettin Hoca Salonunda düzenlenen toplantıya ANAKARİYER Müdürü Doç. Dr. Seda Tekeli, ANAKARİYER personeli ile akademik birim kariyer planlama dersi yürütücüleri katıldı.

"Bu ders kariyer farkındalığı oluşturacak"

Konuşmasına Kariyer Planlama dersinin amacını anlatmakla başlayan ANAKARİYER Müdürü Doç. Dr. Seda Tekeli, dersin birinci sınıftan itibaren verilmesi gerektiğini söyledi. Dersin birinci sınıf güz döneminden itibaren öğrenciye kariyer, başarı, gelecek gibi konularda farkındalık kazandırılması açısından önemli olduğunu vurgulayan Tekel, kariyer planlama dersiyle öğrencilerde kariyer farkındalığı oluştuğunun altını çizdi. Doç. Dr. Tekeli, ANAKARİYER koordinasyonunda yürütülen kariyer planlama dersi için hem ders yürütücüsü öğretim üyelerine hem de öğrencilere gerekli desteğin sağlanacağını da belirtti.

Öğrenci ve işveren bir araya geldi

ANAKARİYER ve Kariyer Planlama dersinin amaçlarından da bahseden Doç. Dr. Seda Tekeli çalışmalarının somut örnekleri olan etkinliklerden bahsederek, CBİKO, Anadolu Üniversitesi ve ANAKARİYER tarafından düzenlenen İKAF'2023'ün geri dönütlerinin oldukça olumlu olduğunu aktardı. Doç. Dr. Tekeli, 19 paydaş üniversitenin yanı sıra 200'ün üzerinde şirket, firma, kamu kurum ve kuruluşunun katkılarıyla gerçekleştirilen İKAF'23'ün öğrenci, mezun ve sektörün önemli isimlerini bir araya getirdiğini belirterek, 10 bine yakın öğrencinin katılımıyla eşsiz bir atmosfer sunan kariyer fuarının, katılımcıların hem staj hem de iş imkanı bulabilmesine aracı olduğuna dikkat çekti. Anadolu Üniversitesi İKAF'23'ün işveren ve öğrenci arasındaki fiziki mesafeyi ortadan kaldırdığını ifade eden Tekeli, gençlerin, işverenlerle birebir temas kurmasına fırsat sağlandığını aktardı.

Kariyer Planlama dersi tanıtım ve tanışma toplantısı çerçevesinde ANAKARİYER ve Kariyer Planlama dersi amaç ve işleyişinin tanıtılmasının ardından katılımcıların soru ve önerilerinin tartışılmasıyla toplantı sona erdi. - ESKİŞEHİR