YÖK, Üniversitelerin Uluslararası Görünürlüğünü Artırmak İçin Toplantı Düzenledi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin akademik, eğitim ve diğer alanlardaki üretimlerinin verilerle ortaya konularak, uluslararası alanda daha fazla görünür hale getirilmesi amacıyla "Yükseköğretimde Uluslararası Görünürlüğün Artırılması Toplantısı" düzenledi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Hacettepe Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezindeki toplantının açılışında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, kurulun en önemli misyonunun, üniversitelerin ulusal ve uluslararası rekabet gücünü, uluslararası görünürlüğünü ve saygınlığını artıracak her türlü tedbiri almak olduğunu ifade etti.

Veriye sahip çıkmanın önemine işaret eden Özvar, üniversitelerin ürettiği verilere sahip çıkmasını, bunu sistematik bir çerçevede muhafaza etmesini ve karar alma süreçlerinde büyük veriden yararlanmalarını sağlayacak "Büyük Veri Projesi"ne değindi.

Projeyi, geçen yıl 8 pilot üniversitede hayata geçirdiklerini aktaran Özvar, bunun, 208 üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal sorumluluk alanlarına yönelik bütün üretimlerinin dijital ortamda yönetilmesine imkan sağlayan bir proje olduğunu vurguladı.

Özvar, üniversitelerin uluslararası sıralamalarda yükselmesinin yolunun öncelikle yayın kalitelerini artırmalarından geçtiğini belirterek, "Akademisyenlerimizin etki değeri yüksek dergilerde yayın yapmaları hem yayın sayılarının hem de yayın başına atıf oranlarının yükselmesini sağlayacaktır. Bir yandan yayın kalitemizi yükseltirken diğer yandan da yayın verilerimizin daha görünür olmasını sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

"Araştırma ve yayın verileri sağlıklı yansıtılmalı"

Dünyada ve Türkiye'de yayımlanan makalelerin yer aldığı dergilerin etki değerine göre dağılımına ilişkin bilgi veren Özvar, şunları kaydetti:

"YÖK olarak bizim sizlerden temel beklentimiz, manipülatif yaklaşımlardan uzak durmak ve veri kayıplarını minimize ederek üniversitelerinizin verilerine sahip çıkmak suretiyle uluslararası alanda üniversitenizin görünürlüğünü artırmanızdır. Bunun da yolu büyük veriden geçmektedir. YÖK ve üniversiteler olarak son dönemde kalite odaklı yaklaşımın ve çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını memnuniyetle müşahede ediyoruz."

"Hedefin üzerine çıkma potansiyeline sahibiz"

12. Kalkınma Planı'nda yer alan hedeflerinden birinin Dünya Akademik Başarı Sıralamalarında ilk 500'de yer alan üniversite sayısını 2028'de 10'a çıkarmak olduğunu vurgulayan Özvar, "Ben inanıyorum ki Türk yükseköğretimi olarak üniversitelerimizin fiziksel altyapıları ve sahip oldukları akademik insan kaynağı ile önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu hedefin çok daha üzerine çıkma potansiyeline sahibiz. Bunu da inşallah hep birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversitelerin paylaşımı

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Verşan Kök, Dünya Üniversite Sıralaması'na dikkati çekerek, "Son 10 yıla baktığımızda, 2013'ten itibaren THE'da sıralamaya giren üniversite sayımız 5 iken son sıralamada bu 75'e çıkmış. Yaklaşık 15 kat artış var. 2021 yılından itibaren tüm üniversitelerimizde iyileşme ve sıralamalarda yükselmeyi görüyoruz." açıklamasını yaptı.

Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yıldız, veri analizinin önemine işaret ederek, her üniversitenin kendi özelliklerine has yöntemi tercih edebileceğini ifade etti. Yıldız, "Eğer veriniz yoksa yapmış olduğunuzun paydaşlara gösterimi oldukça zordur. Bazen yapılmış çıktılar kaybolabilmekte. Biz kurum olarak bunu sistematik olarak ele alıyoruz. Biz toplayıp analiz ediyoruz ve her ay düzenli olarak üniversitenin bütün süreçlerini akademisyenlerle paylaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata da sıralamalarda ilk 100'de yer alan üniversitelerin ortak noktalarının uluslararasılaşma konusunda katettikleri yol olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizim son zamanlarda YÖK'ün önderliğiyle çok sayıda uluslararası öğrenci alıyor olmamız gelecek on yıllarda bizi çok daha iyi bir noktaya getirecektir. Çünkü uluslararası öğrenciler ülkelerine gittiklerinde bir süre sonra orada önemli pozisyonlara gelecekler, orada akademisyen olacaklar. Onlarla hem işbirliği içine gireceğiz, uluslararası işbirliği projesi yapacağız hem bize oy verecek. Üç koldan etki edecek."

Üniversite Derecelendirme Sistemleri ve İyi Uygulama Örnekleri konulu sunumların yapıldığı toplantıda, uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarının sıralamalarında üstlerde yer alan üniversiteler, diğer üniversitelerle tecrübelerini paylaştı.