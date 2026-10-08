YÖK Başkanı Özvar’dan İzmir’de Terörsüz Türkiye mesajı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Dokuz Eylül Üniversitesinin 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere İzmir'i ziyaret etti. Dokuz Eylül Üniversitesinde düzenlenen törende konuşan Özvar, üniversitelerin Terörsüz Türkiye sürecine bilimsel çalışmalarıyla katkı sunması gerektiğini belirterek, mesleki eğitimde başlatılan dönüşümün ülke geneline yaygınlaştırılacağını söyledi. Özvar, yapay zekanın bilgiye erişimi kökten değiştirdiğine dikkat çekerek, üniversitelerde yalnızca bilgi aktarmaya dayalı eğitim anlayışının yerini öğrencilere beceri, yetenek ve yetkinlik kazandıran yeni yöntemlerin alması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin bilimsel üretimde önemli bir yükseliş kaydettiğini belirten Özvar, yayın sayısı bakımından dünyada 29'uncu sıradan 15'inci sıraya yükseldiğini ifade etti.

Üniversitelerin yalnızca eğitim ve araştırma yapan kurumlar olmadığını, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik meselelerinin çözümünde de sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini belirten Özvar, Terörsüz Türkiye hedefinin bu sorumluluğun önemli bir parçası olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Terörsüz Türkiye hedefinin ülkenin huzur ve güvenliğini pekiştireceğini, milli birlik ve kardeşliği güçlendireceğini ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını ifade eden Özvar, yükseköğretim camiasına çağrıda bulundu. Özvar, üniversitelerin akademik tecrübesi, bilimsel bilgi birikimi ve araştırma kapasitesiyle bu süreçte görev üstlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Üniversitelerimiz, düzenleyecekleri paneller, konferanslar ve çalıştayların yanı sıra yürütecekleri akademik araştırmalarla Terörsüz Türkiye hedefini farklı boyutlarıyla incelemelidir. Bu çalışmaların bulguları ve değerlendirmeleri, kamuoyuyla açık ve anlaşılır bir biçimde paylaşılmalıdır" dedi. Bilimsel çalışmaların gençlerin ve toplumun farklı kesimlerinin konuya ilişkin bilgi ve farkındalığını artıracağını belirten Özvar, üniversitelerin milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesine katkı sunacağına inandığını söyledi.

'İşletmede Mesleki Eğitim' tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacak

Mesleki eğitimdeki dönüşümün merkezine İşletmede Mesleki Eğitim modelini yerleştirdiklerini belirten Özvar, öğrencilerin bilgi ve becerilerini doğrudan üretim ve çalışma hayatında geliştirmelerini sağlayan modelin ön lisans ve lisans programlarında en az bir yarıyıllık uygulama dönemi öngördüğünü ifade etti. İşletmelerde geçirilen sürenin öğrenim sürecinin önemli bir bölümünü oluşturduğunu vurgulayan Özvar, öğrencilerin akademik ortamda edindikleri bilgileri gerçek üretim süreçlerinde uygulayacaklarını, mesleki becerilerinin yapılandırılmış ve ölçülebilir bir eğitim anlayışıyla geliştirileceğini söyledi. Yayımlanan usul ve esaslarla uygulamanın kurumsal çerçevesinin belirlendiğini kaydeden Özvar, "İlk aşamada Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara'da başlattığımız pilot uygulama, yaklaşık 120 bin öğrencimizin öğrenim gördüğü 185 mesleki ön lisans programını kapsamaktadır. Pilot uygulamalardan elde edeceğimiz sonuçlar doğrultusunda, İşletmede Mesleki Eğitim modelini en kısa sürede ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir'in de uygulamanın yürütüldüğü iller arasında bulunduğunu hatırlatan Özvar, üniversiteler ile sektör arasındaki iş birliğinin modelin başarısı açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Bu kapsamda 9 Nisan 2026'da Ege Bölgesi Sanayi Odası ile iş birliği protokolü imzalandığını belirten Özvar, öğrencilerin işletmelerde eğitim almasının yanı sıra müfredatların sektörün katkısıyla güncellenmesinin, yeni programların birlikte tasarlanmasının ve ortak araştırma geliştirme çalışmalarının hedeflendiğini ifade etti. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulları Projesi'ne de değinen Özvar, 19 üniversite bünyesinde faaliyet gösteren 20 meslek yüksekokulundaki 105 programda 7 bini aşkın öğrencinin eğitim gördüğünü, mezunların istihdam oranlarının yüzde 90'lara ulaştığını bildirdi.

"Üniversitelerin bilgi tekeli büyük ölçüde kırıldı"

Üniversitelerde eğitim anlayışının değişmesi gerektiğini belirten Özvar, teknolojinin gelişmesi ve bilginin toplumun bütün kesimlerine hızla yayılmasıyla üniversitelerin bilgi üzerindeki tekelinin büyük ölçüde kırıldığını söyledi. Geçmişte üniversitelerin bilimsel ve teknik bilgiyi üreten, bünyesinde tutan ve toplumla paylaşan kurumlar olduğunu hatırlatan Özvar, bugün bilgiye erişimin çok daha kolay hale geldiğini, bu gelişmenin öğretim elemanlarının rolünü ve derslerin içeriğini yeniden düşünmeyi zorunlu kıldığını ifade etti. Özvar, üniversitelerde yalnızca kitaplardan bilgi aktarmaya dayalı eğitim anlayışının yeterli olmadığını belirterek, "Bilgi transferi dönemi artık kapanmıştır." dedi.

Öğrencilerin derslerde edindikleri bilgileri uygulamayla ve gerçek hayatla buluşturacak yeni yöntemlere ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Özvar, eğitimin öğrencilerin beceri, yetenek ve yetkinliklerini geliştirecek şekilde yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. Özvar, üniversitelerin ders içeriklerini, öğretim yöntemlerini ve öğrencilerden beklenen kazanımları yeniden değerlendirmeleri gerektiğini belirterek, klasik amfi ve sınıf derslerinin uygulamalı eğitim yöntemleriyle desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Özvar'dan yapay zekanın güvenilir ve etik kullanımı için çağrı

Yapay zekanın bilgiye erişimi ve öğrenme süreçlerini değiştirdiğini belirten Özvar, öğrencilerin akıllı telefonları aracılığıyla çok sayıda yapay zeka uygulamasına kolaylıkla ulaşabildiğini söyledi. Bu gelişmenin öğretim elemanlarının sorumluluğunu da artırdığını ifade eden Özvar, yapay zeka araçlarının sunduğu bilgilerin doğruluğunun ve güvenilirliğinin sorgulanması gerektiğini vurguladı. Özvar, yapay zekanın etik kurallara uygun kullanılmamasının öğrencilere zarar verebileceğini belirterek, üniversite yönetimlerine çağrıda bulundu. Üniversitelerde yapay zeka araçlarının etkili kullanımına yönelik seminerler düzenlenmesini isteyen Özvar, öncelikle öğretim elemanlarının bu alanda uzmanlardan eğitim alması gerektiğini söyledi. Özvar, "Mutlaka hem hocalarımız hem de öğrencilerimizin bugün kullandıkları yapay zeka araçlarının sınırlarını, içeriğini, bu aldıkları bilgilere ne kadar güvenip güvenemeyeceklerini mutlaka öğretmeliyiz" ifadelerini kullandı. Yapay zeka uygulamalarından alınan her yanıtın kesin ve tartışılmaz doğru olarak kabul edilmemesi gerektiğini vurgulayan Özvar, öğrencilerin bu bilgileri bilimsel şüphecilik ve eleştirel düşünme anlayışıyla değerlendirmelerinin önemine dikkat çekti.

Türkiye bilimsel yayın sıralamasında dünyada 15'inci sıraya yükseldi

Türk yükseköğretiminin bilimsel üretimde önemli bir gelişme kaydettiğini belirten Özvar, Türkiye'nin makale ve derleme türündeki yayın sayısı bakımından 213 ülke arasında 2002 yılında 29'uncu sıradayken bugün 15'inci sıraya yükseldiğini açıkladı. Bilimsel yayınların niteliğinde de önemli ilerleme sağlandığını ifade eden Özvar, Q1 ve Q2 kategorisindeki dergilerde yayımlanan çalışmaların toplam yayınlar içindeki payının 2019'da yaklaşık yüzde 34 iken 2025'te yüzde 58'in üzerine çıktığını söyledi. Araştırma üniversitelerinde bu oranın yüzde 79'a ulaşarak OECD ortalamasını yakaladığını belirten Özvar, üniversitelerin uluslararası görünürlüğünün de güçlendiğini ifade etti. 2026 yılı uluslararası üniversite sıralamalarında 6 Türk üniversitesinin ilk 500'e, bunlardan ikisinin ilk 300'e girdiğini hatırlatan Özvar, 2027 yılına ilişkin bir başka uluslararası sıralamada ise Türkiye'nin 124 üniversiteyle en fazla temsil edilen üçüncü ülke olduğunu kaydetti.

Özvar, en az iki Türk üniversitesinin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasında yer almasını hedeflediklerini söyledi. Üniversite kaynaklı patent ve faydalı model başvurularının 2022'de bin 298'den 2025'te 2 bin 352'ye yükseldiğini, tescil sayısının ise 900'e ulaştığını belirten Özvar, bilimsel üretimin teknolojiye ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamasının önemini vurguladı.

Türkiye'nin su altı kültür mirası haritalanıyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, İzmir programı kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünü de ziyaret ederek yürütülen bilimsel araştırmalar hakkında bilgi aldı. Enstitü Müdürü Prof. Dr. Harun Özdaş, Piri Reis Araştırma Gemisi ile Türkiye denizlerinde doğal kaynaklar, petrol ve doğal gaz alanlarında çalışmalar yürüttüklerini, "Mavi Miras" projesi kapsamında ise su altındaki batık gemilerin, tarihi yerleşimlerin ve kültürel mirasın ileri teknoloji ve robotik sistemlerle haritalandığını anlattı. Özdaş, proje kapsamında Osmanlı su altı kültür mirasına ilişkin coğrafi bilgi sistemi ve veri tabanı da oluşturulduğunu belirtti.

Özvar'a "Gazze'de Bir Gün" sergisi tanıtıldı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, İzmir programı kapsamında Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezini de ziyaret etti. Ziyaret sırasında Özvar'a, "Gazze'de Bir Gün" konulu sergi tanıtılarak sergi hakkında bilgi verildi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, İzmir'deki temasları kapsamında İzmir Katip Çelebi Üniversitesini de ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Balcı ile bir araya gelen Özvar, üniversitede yürütülen akademik faaliyetler, bilimsel çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı